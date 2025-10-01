Rozpad striedačky Michaloviec pokračuje. Po Faithovi skončil aj asistent Droppa

MICHALOVCE. Po hlavnom trénerovi Jurajovi Faithovi nebude pokračovať na striedačke hokejistov HK Dukla Michalovce ani jeho doterajší asistent Ivan Droppa.
Ten mal pôvodne spoločne s Ivanom Boržíkom dočasne viesť mužstvo, no v stredu sa vzájomne dohodol s vedením klubu na ukončení spolupráce.
„Ivanovi ďakujeme za všetku odvedenú prácu, ktorú pre náš klub vykonal, za jeho profesionálny prístup, skúsenosti i energiu, ktorou prispel do tímu.
Do ďalšej trénerskej kariéry mu prajeme veľa úspechov, pevné zdravie a veľa šťastia – na ľade aj mimo neho,“ informoval účastník najvyššej slovenskej súťaže na svojom oficiálnom webe.
Faith skončil vo funkcii hlavného kouča Dukly Michalovce v utorok, priebežne posledný tím Tipsport ligy sa rozhodol pre zmenu na trénerskom poste po nevydarenom vstupe do nového ročníka.
Michalovčania majú po siedmom kole na konte iba dva body, dokázali zvíťaziť iba v 3. kole nad majstrovskými Košicami (3:2 po predĺžení), pričom momentálne ťahajú sériu štyroch prehier za sebou.
Faith je druhý odvolaný tréner v sezóne po tom, čo v minulom týždni nováčik z Prešova prepustil lotyšského kormidelníka Peterisa Skudru.