V NHL zrejme pribudne nový klub. Arizona Coyotes sú na pokraji zániku

TEMPE, SALT LAKE CITY. Mapa hokejovej NHL by sa čoskoro mohla zmeniť. Riešenie, ktoré vstúpi do dejín, by mohlo vstúpiť do platnosti už po sezóne 2023/24. Problémy Arizony Coyotes totiž spejú do štádia neriešiteľnosti. Vedenie Národnej hokejovej ligy preto pripravuje dva varianty rozpisu zápasov v ročníku 2024/25. V jednom je všetko po starom. V druhom však namiesto Coyotes figuruje úplne nový klub - Salt Lake City. Liga má plán B, ktorým je presťahovanie Arizony Coyotes. Nasledujúce týždne rozhodnú, či dôjde k verdiktu, ktorý je za týchto okolností priam očakávaný. Išlo by o prvú takúto udalosť od roku 2011, keď sa Atlanta Thrashers presťahovali do Winnipegu.

Televízia ESPN kontaktovala nemenovaného hráča Arizony. Ten povedal, že "o ničom nevedia a nič nepočuli". Klub ani súťaž sa k veci nechceli vyjadrovať. Ďalší problémový pozemok Arizona Coyotes momentálne hrajú v Mullett Arene. Univerzitný štadión je jednoznačne najmenší v NHL a podľa hráčskej asociácie sa nemôže rovnať so zázemím, ktoré poskytujú hráčom iné kluby. "Kojoti" tam pôsobia od začiatku ročníka 2022/23. Presťahovali sa tam z Gila River Areny, a to z toho dôvodu, že plánovali vystavať nový moderný štadión v meste Tempe. Ich vízie však stroskotali. Multifunkčná aréna mala stáť príliš blízko rezidenčných zón, a tak sa k jej výstavbe mali vyjadriť obyvatelia, ktorí v máji 2023 v referende rozhodli, že sa nový štadión stavať nebude. Odvtedy sú plány Yotes narušené a snahy o záchranu sa nestretávajú s pochopením. Ich možno poslednou nádejou je júnová aukcia na pozemok vo Phoenixe, ktorú chce majiteľ klubu Alex Meruelo vyhrať s tým, že novú arénu postaví práve tam.

Podľa informácií televízie ESPN by síce vedenie NHL preferovalo, aby klub zostal v Arizone, ale voči tomuto plánu je skeptická. Vyjadril sa proti nemu aj starosta mesta Scottsdale David Ortega, podľa ktorého takýto záložný plán nie je v časti Phoenixu, ktorej chýba potrebná infraštruktúra a zázemie pre NHL, vítaný. O vizualizáciách ich nového štadióna povedal, že sú ako z ríše fantázie. Reálnejšie než kedykoľvek predtým Rozhodnutie, čo ďalej, by malo prísť v priebehu apríla či mája. Ak sa však aukcia naozaj uskutoční, bude to znamenať, že liga zostane v Arizone ešte minimálne rok, aj keby v nej vlastníci Coyotes neuspeli. Na sťahovanie by nebol dostatok času. Preto sa vedenie súťaže potrebuje rozhodnúť čo najskôr, vypracovať plán a potom ho predložiť Rade guvernérov, ktorá zánik Arizony Coyotes podporí alebo neodsúhlasí.

V klube Arizona Coyotes pôsobí aj Miloš Kelemen. (Autor: TASR/AP)

Progres, aký liga urobila smerom k presťahovaniu Coyotes, mu dáva veľmi reálne kontúry. Doposiaľ sa to do takej fázy nikdy nedostalo. K špekuláciám prispelo aj to, ako sa Yotes zachovali počas uplynulého prestupového obdobia. Neplietli sa do iných obchodov, aby získavali peniaze nad platovú podlahu, ako bolo pri nich zvykom. Dôvodom je, že chcú ich vlastníci, ak naozaj dôjde na obchod, predať klub do Salt Lake City za čo najvyššiu cenu. Čím menej podlžností, tým sa zvyšuje šanca, že bude organizácia ohodnotená vyššou čiastkou.

Návrat do Arizony nie je vylúčený Proces odkúpenia klubu a jeho presťahovania by podľa ESPN zahŕňal dve transakcie. Najprv by od Alexa Meruela kúpila organizáciu NHL. Bolo by to už po druhýkrát, čo súťaž vlastní Coyotes. Po prvý raz klub odkúpila v roku 2009, keď zbankrotoval. Liga by zaplatila asi miliardu dolárov a následne by klub predala Ryanovi a Ashley Smithovcom za približne 1,3 miliardy dolárov. Smithovci sú vlastníkmi basketbalových Utah Jazz (NBA) a už pred časom oficiálne zažiadali NHL o začiatok rokovaní o novej organizácii NHL v štáte Utah. Je dlhodobo známe, že hlavný komisionár súťaže Gary Bettman chcel udržať klub v Arizone. Prečo je teda zrazu ochotný zvážiť jeho odchod?