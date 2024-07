Milióny pre Slafkovského, premrštené zmluvy, či starnúci lídri. Kto je víťaz leta v NHL?

Môže to mať za následok menej obchodov a menej rozhodnutí, ktoré vznikajú pod tlakom času a dostupných informácii, ktoré kluby majú priamo na mieste k dispozícii, keďže ich vrcholní predstavitelia majú medzi jednotlivými výbermi len niekoľko minút na reakciu.

Mladí hokejisti a ich rodiny už nezažijú na vlastnej koži veľkú draftovú šou, atmosféru plnej arény v ktorej sú hlavní protagonisti. Pre tímy to bude horšie, že už nebudú v bezprostrednom kontakte.

V Las Vegas z prvého miesta vybrali Macklina Celebriniho. Kanadský talent by mal naštartovať San Jose Sharks do lepších zajtrajškov.

Aj to dodávalo čaro draftu, vedieť správne sa rozhodnúť, tu a teraz. NHL tak stratí kúsok svojho lesku a originality. Ako tradične však platí, že peniaze sú až na prvom mieste a NHL sa rozhodla šetriť.

Zo Slovákov vybrali z 218. miesta Miroslava Šatana mladšieho. Oproti minuloročnému a predminuloročnému draftu je to poriadny ústup z pozícii. Treba dodať, že očakávaný.

O rok by to malo byť opäť lepšie. Aj preto sa toto leto až tak o zámorskom hokeji a našich mladíkoch nehovorilo. Zmenilo sa to, až keď Juraj Slafkovský podpísal svoj mega kontrakt s Montrealom Canadiens. A práve ním začneme.

Najlepší podpis

J uraj Slafkovský (Montreal Canadiens) – 8 rokov, 7,6 mil. dolárov ročne

Aj keď nová zmluva Juraja Slafkovského nespadá pod tie, ktoré podpisujú voľní hráči, je najvýhodnejšia, ktorá bola v lete doteraz podpísaná. Pre obe strany.