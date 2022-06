Analytikom sa nad Rangers zastavuje rozum. Podrží ich Šesťorkin aj proti Vasilevskému?

NEW YORK. Ešte v roku 2020 mali prvú voľbu na drafte. Získali vďaka nej Alexisa Lafrenièrea. O necelé dva roky sa New York Rangers prebojovali do konferenčného finále.

Po sedemzápasovom boji v druhom kole zdolali Carolinu Hurricanes. V prvom kole zvíťazili takisto pomerom 4:3 na zápasy nad Pittsburghom Penguins.

V súboji o finále sa stretnú s obhajcami. Séria proti Tampe Bay Lightning sa začne v noci zo stredy na štvrtok.