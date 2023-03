Draftovali ho skôr ako Demitru či Šatana. Kedy sa Sýkora dostane do NHL?

HARTFORD. V zámorí bol zatiaľ krátko, ale zaujal. Na tréningovom kempe pred sezónou 2022/23 ukázal dynamickosť a veľa energie. Raz dokonca nebezpečne nabúral do brankára Igora Šesťorkina.

Adam Sýkora bol na ľade neprehliadnuteľný. Výber v druhom kole posledného draftu si fanúšikovia New Yorku Rangers pochvaľovali. Takto sa bojuje o pozornosť, zhodli sa. Získal si ich bezprostrednosťou a uvoľnenosťou pri rozhovoroch.

Sýkora sa po pol roku vracia do Severnej Ameriky. Po vypadnutí z play off Tipos extraligy si predĺži sezónu v American Hockey League, kde sa zaradí do tímu Hartford Wolf Pack.