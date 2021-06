Hodnotíme Slovákov na MS. Ako obstáli Cehlárik, Hudáček či Slafkovský?

V úvodnom zápase proti Bielorusku podal výborný výkon. Najmä v tretej tretine predviedol viaceré famózny zákroky. V súboji s Veľkou Britániou sa zranil už v prvej tretine a odvtedy do diania na turnaji nezasiahol.

Svojou rýchlosťou zmazával hroziace sa protiútoky súperov. Mal aj tradičné útočné výpady, jeden taký skončil gólom do prázdnej bránky. V defenzíve sa nevyhol drobným chybám. Ako kapitán však priviedol mužstvo do štvrťfinále, za čo si zaslúži pochvalu.

Na šampionáte ukázal výborné sebavedomie i veľkú pokoru. Keď sa v troch zápasoch ocitol na tribúne, neurazil sa a makal ďalej. V zápasoch hrával aj presilovky. Nevyhol chybám, ale má len sedemnásť. Turnaj mu môže pomôcť do veľkej hokejovej kariéry.

Prestreliť tohto chlapíka bolo takmer nemožné. Keby sa robila štatistika zblokovaných striel, bol by v rebríčku veľmi vysoko. Najväčšiu chybu urobil proti Česku, ktorá bola potrestaná gólom. Na ľade striedal výborné momenty so slabšími.

Jeden z najlepších obrancov v slovenskej Extralige sa do nominácie dostal na poslednú chvíľu. Po zisku titulu so Zvolenom. Na turnaji odohral dva zápasy – vydarený proti Rusom a nešťastný proti Švajčiarom. Tiež má 21 rokov a môže ešte výkonnostne rásť.

Pred šampionátom jeho meno fanúšikom veľa nehovorilo. Do turnaja naskočil po dvoch zápasoch na tribúne. A vôbec nesklamal. Len ťažko si spomenúť na momenty, kedy by prepadol či nestíhal. Má 21 rokov a veľký krst ohňom zvládol.

S jedenástimi bodmi bol najproduktívnejším Slovákom. A to zahodil ešte viaceré príležitosti. Ukázal, že je výnimočným hokejistom. Tvorivý, rýchly, sebavedomý a gólový. Má 25 rokov a ešte dlhé roky môže patriť k lídrom v reprezentácii. Ukázal, že má na NHL.

Len zranenia mu bránili v tom, aby za Slovensku hral aj na predošlých šampionátoch. Na tomto ukázal, aká to bola škoda. Bola radosť sledovať jeho hru. Je vyzretý hokejovo i takticky. Bol mozgom prvej formácie. Výkonmi si možno vypýtal návrat do NHL.

Vážne má sedemnásť? V zápasoch ukazoval drzosť a sebavedomie. Bol silný na puku, hokej si užíval. Dokázal sa dostať do šancí a chýbalo mu len streliť gól či dva. Menšie taktické nedostatky mu netreba vyčítať. Je svetlou budúcnosťou slovenského hokeja.

Najviac zažiaril v úvodnom zápase proti Bielorusku, v ktorom strelil dva góly. S troma zásahmi bol druhým najlepším strelcom. Do hry slovenského tímu priniesol agresivitu a nebojácnosť. Niekedy však bol až príliš premotivovaný. Negatívom je až šesť mínusiek.

Je to bojovník na pohľadanie. Nevypustil žiadne striedanie či súboj. V oslabení zblokoval množstvo striel, ale napriek tomu v nich Slováci inkasovali dosť gólov. Na domácom šampionáte pridal aj nadstavbu v podobe bodov. Teraz mu chýbala.

Šikovný center si poctivo plnil úlohy na oboch stranách klziska. Jeho výborné návraty do defenzívy boli viditeľné v každom zápase. V útoku sa od neho čakalo trochu viac. Strelil čestný gól pri vysokej prehre proti Švajčiarsku.

Na šampionát prichádzal s nálepkou ofenzívnej hviezdy. Možno aj preto trénerom stačilo, že odohrá len šesť zápasov. Na ľade ho bolo cítiť, dokázal sa presadiť, urobil veľa práce, ale turnaj skončil bez bodu a so štyrmi mínuskami. Čakalo sa od neho viac.

Adrián Holešinský - 5

Do turnaja naskočil zápasom proti Rusku, ktorý bol jeho najvydarenejší. Väčšinu času bol len na tribúne. Na šampionáte ho limitovalo zranenie, pre ktoré nemohol naplno predviesť svoj potenciál.

Martin Faško-Rudáš - 5

Proti Bielorusku bol aktívny, dostal sa do viacerých šancí, ktoré nepremenil. A akoby mu to zobralo sebavedomie do zvyšku turnaja. V kľúčových zápasoch napokon sedel len na tribúne.