Hrivík šiel na turnaji cez bolesť. Bol som tu na to, aby som hral, tvrdí

Hoci Slováci o medaily nezabojujú, na šampionáte si hanbu neurobili. Skôr naopak. Po ôsmich rokoch postúpili do štvrťfinále. Z ôsmich zápasov na turnaji zvíťazili v štyroch.

RIGA, BRATISLAVA. Bol to zápas o všetko. Väčšina slovenských hokejistov ho hrala prvýkrát v živote. A tak to aj vyzeralo. Boli zakríknutí a nedôrazní. Najmä v úvode.

„Vybehli na nás bez rešpektu, ale to sa dalo čakať. Ten hokej bol vo väčšom tempe ako zápasy predtým,“ doplnil Peter Cehlárik.

„Nemali sme štart, aký sme chceli. Tvrdo sme za to zaplatili. S takým deficitom sa ťažko dobieha takýto dobrý tím,“ priznal na tlačovej konferencii Marek Hrivík.

„Bolo to veľké zlyhanie rozhodcov,“ priznal v štúdiu RTVS Ján Lašák.

Bolo to v čase, kedy Slováci znížili na 1:3 a bojovali o kontaktný gól. Následne Američania odskočili na trojgólový rozdiel.

Slovákov dvakrát poškodili aj rozhodcovia. Najskôr si nevšimli pichnutie Bryana Boylea do slabín Miloša Romana a v druhej tretine prehliadli hokejku v tvári Adama Lišku.

„Nemyslím si, že my ako hráči sa k tomu môžeme vyjadrovať. Asi by som to takto ukončil,“ povedal diplomaticky Hrivík.

Nie je tajomstvom, že druhú polovicu šampionátu odohral so zraneným kolenom. Opäť sa však ukázal, že sa na to nechce vyhovárať.

„Už je to zbytočné rozoberať, bol som na to, aby som hral,“ reagoval 29-ročný center.