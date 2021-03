Prehrá doma Prešov? Nemožné, bol by to zázrak, znie z tímu nováčika

Neverí vo výhru Nových Zámkov v Prešove

V prípade, že sa Novozámčanom nepodarí dosiahnuť obrovské prekvapenie, najväčšiu šancu na postup do play off má nováčik súťaže z HK Košice.

„Z tímov, ktoré bojujú o štvrté miesto, máme najpriaznivejší žreb. Bola by škoda to nevyužiť,“ uviedol Guzy, ktorý vraj nebude sledovať priebežný stav súbežne hraného zápasu v Prešove.

„Neverím tomu, žeby mohli Nové Zámky vyhrať v Prešove. To by sa dalo prirovnať k zázraku,“ povedal hráč HK Košice Vladimír Guzy.

Nováčik najvyššej súťaže predvádza v lige veľmi dobré výkony. Skúsený káder, ktorý bol pred sezónou doplnený hráčmi mestského rivala Crows, má na dosah miesto v top štvorke.

„Aj napriek tomu, že som išiel do tímu nováčika, od začiatku som veril v silu kádra. Rozhodne som si nemyslel, žeby sme nemali šancu zabojovať o play off. Práve preto som sklamaný z niektorých výsledkov. Doma aj u slabších súperov sme zbytočne postrácali cenné body.“

V prípade, že všetko dopadne podľa papierových predpokladov a Košičania postúpia do play off, v semifinále ich čaká Tatran.

„Klamal by som sám seba, ak by som tvrdil, že by sme išli vyhrať nad Prešovom. Cieľom by bolo nedostať veľké laty. Verím, že aspoň jeden zápas by sme im mohli uchmatnúť. Som však realista. Sila oboch mužstiev je neporovnateľná.“