Slovan nebodoval ani v druhom zápase Ligy majstrov, nestačil na nemecký tím

Hokejová Liga majstrov - skupina C

V sobotu podľahli na domácom ľade nemeckému vicemajstrovi z uplynulej sezóny Red Bull Mníchov 1:4 a po dvoch stretnutiach majú na konte nula bodov so skóre 3:9.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava neuspeli ani v druhom zápase v skupine C Ligy majstrov.

"Po góle sme sa zlepšili, začali sme ich napádať, dostávať pod tlak a mohli sme otočiť zápas. V tretej tretine to bolo o tom, kto dá prvý gól. Bohužiaľ sme ho dostali my po teči súperovho hráča. Skúšali sme ešte odvolať brankára, ale za ten výkon sme si nezaslúžili bodovať," dodal.

Priebeh zápasu HC Slovan Bratislava - Red Bull Mníchov

I. tretina:

Slovan začal v úvode lepšie a vo 4. minúte dostal šancu v presilovej hre, no nedokázal ju využiť. V polovici prvej tretiny mal ďalšiu príležitosť Rappuzi, ale vystrelil len do žŕdky. V 14. minúte hrali po prvý raz v oslabení aj domáci. Napriek tomu sa "belasí" dostali do prečíslenia, keď Takáč prihral Gachulincovi, ten však neprestrelil hosťujúceho brankára Aus den Birkena. Skóre tak otvoril v 20. minúte Redmond.

II. tretina:

V druhej tretine mohol nemecký tím zvýšiť na rozdiel dvoch gólov. Pri veľkej šanci hostí sa vyznamenal brankár Hlavaj a platilo nedáš-dostaneš. V 23. minúte Lukošík po individuálnej akcii vyrovnal na 1:1. Hostia mali počas ďalších minút viac z hry a dostali sa do niekoľkých príležitosti, no Hlavaj dokázal všetky šance zneškodniť. Slovan mohol ísť pred koncom prostrednej časti do vedenia. Haščák však počas presilovej hry neprekonal Aus den Birkena.

III. tretina:

Úvod tretej tretiny vyšiel hosťujúcemu tímu. V 45. minúte Hager tečoval strelu Bluma a hostia opäť viedli. Slovan však ihneď zahrozil a Rapuzzi nastrelil druhú žŕdku v zápase. O osem minút neskôr Ehliz pridal ďalší presný zásah nemeckého tímu a hostia po prvý raz vyhrávali o dva góly. V závere stretnutia mohol Lukošík znížiť po prihrávke Fominycha, no nedokázal prekonať Aus den Birkena. Víťazstvo Mníchova potvrdil gólom do prázdnej bránky Tiffels.