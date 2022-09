Slovan proti velikánom nemá nárok. Prečo je v Lige majstrov len do počtu?

„Skupina je rovnako smrteľná ako vlani. Je to brutálne,“ vraví počas letu do Tampere Samuel Takáč.

Hráči Slovana sa zhodovali, že ich čaká asi poriadny kolotoč, no ak podajú stopercentný výkon, môžu prekvapiť. „Nemyslím si to. Tappara vyhrá, ale nebude to debakel. Odhadujem skóre 4:1,“ vravel jeden z fínskych novinárov v útrobách krásnej Nokia arény.

Momentálne azda najmodernejšia hokejová aréna pôsobí pompézne, až futuristicky. Keď sa novinár chce dostať na do tlačového strediska či na tribúnu, nestačí len otvoriť dvere, všetko je ovládané digitálnou technológiou. Na čip.

Funkcionári domáceho tímu by si asi priali, aby vedeli naprogramovať aj fanúšikov, aby prišli na zápas v hojnejšom počte. Napokon ich bolo 4122. Necelá tretina z oficiálnej kapacity.

Kto z nich v 11. minúte odbehol do bufetu, prišiel o oba gólové momenty. Najskôr sa v presilovke presadil po nacvičenej akcii Američan Tyler Kelleher, krátko na to pridal druhý gól fínsky mladík Jere Henriksson.

„Pri prvom góle to dobre zahrali, druhý beriem na seba. Bola to trochu moja chyba, prílišne som sa stiahol,“ vravel s jemnou sebakritikou brankár Samuel Hlavaj, jednoznačne najlepší hráč zápasu. Najmä vďaka nemu sa zápas skončil len 0:2.

Darček na narodeniny neprišiel