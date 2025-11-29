Považská Bystrica si podarila s Bratislavčanmi, Bojnice si upevnili druhú priečku

Hádzanári HK Bojnice si v 13. kole upevnili druhú priečku v Niké Handball extralige. V sobotnom dueli zdolali doma Košice 37:33.
Tretia Považská Bystrica, ktorá stráca na Bojnice bod, vyhrala doma nad ŠKP Bratislava 31:26.
Niké Handball Extraliga - 13. kolo:
HK Bojnice - HK Košice 37:33 (18:16)
najviac gólov: Bogár a Smetánka po 9, Briatka 8/1 - Hruščák 10, Guzy 9, Rečičár 5.
Rozhodovali: B. Sivák a R. Sivák, 7m: 4/2 - 3/0, vylúčení: 4:5, 757 divákov.
MŠK Považská Bystrica - ŠKP Bratislava 31:26 (17:15)
najviac gólov: Štefina 9/4, Kovács a Péchy po 5 - Korbel 7, Beltrami 6, Chajan 5,
Rozhodovali: Daňo a Sabol, 7m: 5/5 - 2/2, vylúčení: 5:4, 450 divákov.