Tatran cestuje na pôdu vicemajstra. Domáci sú viac oddýchnutí, my sme nabudení, hovorí tréner

PREŠOV. Program hádzanárov Tatranu Prešov je v najbližších dňoch nabitý zápasmi i cestovaním.
Už dnes v sobotu vycestuje úradujúci majster republiky na pôdu vicemajstra majstra MŠK Považská Bystrica, ktorý má stanovený začiatok o 18.00 h.
V pondelok sedemnásteho novembra v skorých ranných hodinách vyrazí výprava Tatranu Prešov klubovým autobusom na letisko do poľských Katovíc.
Odtiaľ sa letecky prepraví do Dánska, kde mužstvo čaká v utorok 18. novembra od 20.45 h zápas štvrtého kola Európskej ligy EHF proti Fredericii Handboldklub.
Do Prešova by sa prešovskí hádzanári mali vrátiť vo štvrtok. O deň neskôr nastúpia v Tatran handball arene o 19:00 na zápas dvanásteho extraligového kola proti HK Bojnice.
Domáci viac oddýchnutí, hostia nabudení
Traduje sa, že najdôležitejší je vždy najbližší zápas. Nuž a ten dnešný má jednoznačne príchuť hádzanárskeho ťaháku.
Hosťujúci Tatran Prešov je po desiatich kolách v tabuľke Niké handball extraligy prvý bez jedinej bodovej straty. Druhá Považská Bystrica stráca aktuálne na lídra súťaže štyri body.
„Faktom je, že v Považskej Bystrici nás čaká, v tradične tamojšom búrlivom prostredí náročný zápas,“ konštatoval asistent trénera Tatranu Prešov R. Antla Marek Gernát.
„Domáci zrejme budú kalkulovať s našim značne nabitým programom. Naviac, mali by nastúpiť v kompletnom zložení. Teda aj so spojkami Ďurišom, Hlinkom i pivotom Macháčom, ktorí neboli na ostatnom reprezentačnom zraze.
Mám pocit, že domáci budú viac oddýchnutí, no aj my sme však na šláger patrične nabudení. Dôležité bude zachytiť úvodnú fázu súboja, čo mohlo byť základom nami očakávaného úspešného výsledku.“
Málo času na prípravu
Po domácom stretnutí tretieho kola Európskej ligy proti dánskej Fredericii Tatran veľa času na prípravu na zápas v Považskej Bystrici nemal.
„To je síce pravda, avšak mužstvo sa pripravovalo na extraligový šláger maximálne zodpovedne. Pilovali sme obranu, herné kombinácie či rýchly prechod do útočnej fázy.
Samozrejme, oprášili sme znovu i herný spôsob nášho súpera. Najmä na jeho útočnú fázu, v ktorej rýchlo menia smery a všetko to stojí na tvorivej strednej spojke, Ľubošovi Ďurišovi.
V dobrej forme má však aj ďalších hráčov. Uvidíme teda, s čím na nás Považania vyrukujú.
My ale vieme čo chceme hrať i dosiahnuť. A za tým musíme ísť naplno od začiatku do konca.
Vždy je to o konkrétnom dni
Herné systémy oboch sú ale postavené dlhodobo. Viac menej sa vo vzájomných súbojoch príliš nemenia. Vzájomné poznanie je takmer detailné.
Takže je to vždy o tom konkrétnom dni, v akej forme ten ktorý tím na zápas vyrukuje. Naostatok v EL proti Fredericii Handboldklub nám výborne zachytali brankári Matúš Mitošinka i Ivan Ereš.
Obrana nebola zlá, no mali sme výpadky v určitých fázach stretnutia, ktoré nás stáli lepší výsledok. A tomu sa hodláme v Považskej Bystrici vyhnúť,“ vyriekol Marek Gernát.