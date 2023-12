Gól roka 2023, číslo 9: Nožničky z rohu šestnástky. Dedinský futbal má svoje čaro

Čitatelia zaň môžu hlasovať do 15. januára.

Parádny presný zásah sa najprv dostal do relácie komerčnej televízie a potom aj do top desiatky našej ankety Gól roka 2023.

„Priateľov nemobilizujem, uvidím, ako to dopadne. Som zvedavý aj na hlasovanie expertov,“ vravel pre Sportnet 26-ročný futbalista.

Loptu trafil akrobaticky, navyše strieľal z mierneho uhla, čo mu sťažilo úlohu. Nechcel však centrovať, mieril na bránu.

„Chcel som to vyskúšať priamo na bránu, ale k tomu, že to tak parádne padlo, som potreboval aj šťastie. Som za to vďačný,“ uviedol Radovan Belák.

„Nožničky som na tréningu nikdy neskúšal. V zápase som to skúsil druhýkrát v živote. Nebolo to natrénované, skôr to bol taký moment,“ opísal svoju hviezdnu chvíľu.