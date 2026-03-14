Futsalisti Lučenca postúpili do semifinále bez zaváhania, darilo sa aj Leviciam

TASR|14. mar 2026 o 12:18
ShareTweet0

V hre o postup sú aj hráči Prešova a Bratislavy.

Vo futsalovej extralige si postup do semifinále vybojovali Levice a Lučenec. Bratislavská Pinerola a Tatran Prešov si vynútili tretí rozhodujúci zápas.

Oba duely sa odohrajú v pondelok.

Futsal play off - štvrťfinále (2. zápasy):

Pinerola 1994 FA Bratislava - Podpor Pohyb Košice 7:1 (3:1)

Góly: 6. Vejřík, 14., 38. Gabriel Tóth, 16. Kyjovský, 24., 38., 39 Chamilla, - 15. Terpaj

/stav série 1:1/

4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - FUTSAL KLUB Lučenec 1:8 (1:5)

Góly: 4. Paštrnák - 12. Jose Romero Molero, 16. Kaua De Azevedo Araujo, 17., 17. Soares Martins, 18. Faizi, 23. Vuletič, 24. Varšo, 28. Čajkovič (vlastný)

/konečný stav série 0:2, postúpil Lučenec/

Tatran Prešov futsal - MŠK Nové Zámky 5:3 (4:1)

Góly: 4. A. Hricov, 9. L. Hricov, 11., 37. Burcák, 20. Beliš, - 1. Molda, 21. Komora, 26. Petík, ČK: 28. Trojan (Prešov)

/stav série 1:1/

MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Levice 4:5 (3:2)

Góly: 6. Kollár, 16. Vrábel, 18. Piškár, 38. Matúš Solárik - 1. T. Bielik, 20., 25. Hernan Zambrano Solorzano, 21. Ande Da Silva Junior, 32. Fredy Gutierrez Forero

/konečný stav série 0:2, postúpili Levice/

Futsal

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Futsal»Futsalisti Lučenca postúpili do semifinále bez zaváhania, darilo sa aj Leviciam