Futsalisti Lučenca postúpili do semifinále bez zaváhania, darilo sa aj Leviciam

Vo futsalovej extralige si postup do semifinále vybojovali Levice a Lučenec. Bratislavská Pinerola a Tatran Prešov si vynútili tretí rozhodujúci zápas.
Oba duely sa odohrajú v pondelok.
Futsal play off - štvrťfinále (2. zápasy):
Pinerola 1994 FA Bratislava - Podpor Pohyb Košice 7:1 (3:1)
Góly: 6. Vejřík, 14., 38. Gabriel Tóth, 16. Kyjovský, 24., 38., 39 Chamilla, - 15. Terpaj
/stav série 1:1/
4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - FUTSAL KLUB Lučenec 1:8 (1:5)
Góly: 4. Paštrnák - 12. Jose Romero Molero, 16. Kaua De Azevedo Araujo, 17., 17. Soares Martins, 18. Faizi, 23. Vuletič, 24. Varšo, 28. Čajkovič (vlastný)
/konečný stav série 0:2, postúpil Lučenec/
Tatran Prešov futsal - MŠK Nové Zámky 5:3 (4:1)
Góly: 4. A. Hricov, 9. L. Hricov, 11., 37. Burcák, 20. Beliš, - 1. Molda, 21. Komora, 26. Petík, ČK: 28. Trojan (Prešov)
/stav série 1:1/
MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Levice 4:5 (3:2)
Góly: 6. Kollár, 16. Vrábel, 18. Piškár, 38. Matúš Solárik - 1. T. Bielik, 20., 25. Hernan Zambrano Solorzano, 21. Ande Da Silva Junior, 32. Fredy Gutierrez Forero
/konečný stav série 0:2, postúpili Levice/