Slovenská futsalová reprezentácia má staronového trénera, vracia sa po 15 rokoch

BRATISLAVA. Výkonný výbor Slovenského futsalu na svojom zasadnutí jednohlasne schválil Richarda Bača ako nového reprezentačného trénera Slovenska.
Skúsený odborník podpísal zmluvu na dva roky, ktoré zodpovedajú kvalifikačnému cyklu smerom k MS 2028.
Richard Bačo má s reprezentačným futsalom bohaté skúsenosti. Už v roku 2010 pôsobil ako hlavný tréner seniorského “A” tímu, neskôr viedol mládežnícke výbery U21, U19 aj U23, pričom aktuálne pôsobí ako hlavný tréner extraligového tímu Podpor Pohyb Košice.
„Byť zvolený za reprezentačného trénera Slovenska je pre mňa obrovská česť a zároveň veľká výzva. Mám v sebe rešpekt, pokoru, ale aj veľké odhodlanie. Reprezentácia je pre mňa niečo výnimočné, najvyššia možná méta, no zároveň priestor, kde musí byť každé rozhodnutie podložené prácou, vierou a charakterom,“ povedal po svojom menovaní Richard Bačo.
Podľa jeho slov bude kľúčovým cieľom nasledujúceho obdobia postupná prestavba tímu, omladenie kádra a vytvorenie reprezentácie s jasnou identitou a pevnými hodnotami.
„Čaká nás dvojročný cyklus, počas ktorého chceme reprezentáciu prebudovať, omladiť a stabilizovať. Hlavným cieľom je pripraviť sa na boj o miestenku na majstrovstvá sveta. Verím, že keď budeme pracovať spoločne ako jeden tím a jedna futsalová rodina, dokážeme posunúť slovenský futsal o krok ďalej,“ dodal nový reprezentačný tréner.
Predseda Slovenského futsalu Norbert Sališ rozhodnutie Výkonného výboru privítal:
„Som skutočne rád, že sa reprezentácie ujíma človek so skúsenosťami, rešpektom a prirodzenou autoritou.
Richard Bačo dlhodobo patrí medzi uznávaných odborníkov v našom futsale, pozná prostredie aj hráčov, a verím, že pod jeho vedením sa slovenský futsal posunie vpred nielen výsledkovo, ale aj herne a hodnotovo.“
Menovanie Richarda Bača otvára novú etapu slovenskej futsalovej reprezentácie, ktorá sa bude pripravovať na kvalifikačné výzvy smerom k majstrovstvám sveta 2028.