Lučenec prehral aj posledný zápas Ligy majstrov, inkasoval osem gólov

Marián Berky, tréner Lučenca: "Mrzí nás výsledok aj celková hra, lebo dnes to bolo bez emócie. Najmä v prvom polčase sme nespravili ani faul, miesto toho, aby sme viacej bojovali a išli viac do tela. To sa nám vypomstilo, hneď z prvých šancí dali dva góly a už sme vedeli, že to bude veľmi ťažké. Ako sme bojovali s Palmou, dnes to bolo na bode mrazu. Chýbalo tam bojovné srdiečko."

Marek Kušnír, brankár Lučenca: "Bola to vysoká škola futsalu. Súper nám ukázal za desať minút, akú má kvalitu a aké máme nedostatky. Bojovali sme, chceli sme a nevzdávali sme sa. Je ťažké hrať proti takýmto súperom, nie každý deň sa nám podarí uhrať taký dobrý výsledok s Palmou a dnes nám to bohužiaľ nevyšlo, ale myslím si, že hanbu sme si nespravili. Myslím, že pre všetkých hráčov to tu bol zážitok asi na celý život. Až na pár výnimiek nikto z nás takto vysoko nebol."