Tréner s ním počítal. Hoľanďanom bude na EURO chýbať dôležitý hráč

AMSTERDAM. Holandská futbalová reprezentácia sa na EURO 2024 v Nemecku predstaví bez Frenkieho de Jonga.

Stredopoliar FC Barcelona sa nestihol zotaviť zo zranenia členka, ktoré utrpel v aprílovom El Clasicu proti Realu Madrid.

Dvadsaťsedemročný de Jong robil maximum pre to, aby na ME štartoval. Tréner Ronald Koeman ho zaradil do nominácie a veril, že sa stihne uzdraviť, no Frankie boj s časom však prehral.