VIDEO: Bol to vtip, hnevá sa Souček. West Hamu zlomila väz kontroverzná penalta

Za vtip považoval český záložník Tomáš Souček penaltu, po ktorej futbalisti West Hamu v utorok prehrali dôležitý zápas Premier League s Nottinghamom 1:2.
Tridsaťročný český stredopoliar bol presvedčený, že podobné zákroky sa pískajú len v basketbale.
Sedembodovú stratu na prvú nezostupovú priečku označil za veľmi zlú, verí však, že sa "Kladivári" zdvihnú a hrozbu pádu do druhej ligy odvrátia.
Záchranársky zápas v Londýne smeroval k remíze, v 85. min ale brankár Alphonsa Areola pri snahe odvrátiť center trafil vo vápne namiesto lopty protihráča a rozhodca Tony Harrington po preskúmaní situácie nariadil penaltu.
Souček a jeho spoluhráči kontroverzný verdikt a porážku gólom v 89. minúte len ťažko rozdýchavali.
"Pre mňa je to vtip. Práve som to videl znova a myslím, že keď to takto pôjde, môžeme mať 20 penalt za zápas,“ povedal Souček.
"Prišiel som do Premier League, pretože som si myslel, že to je najtvrdšia liga na svete a že sme všetci bojovníci a bojovníci. Ale toto vyzerá skôr ako basketbal, keď sa hráča nemôžete dotknúť, "dodal český záložník.
VIDEO: Zostrih zápasu West Ham - Nottingham
Z penalty bol podľa neho rozčarovaný aj domáci brankár. "Areola si išiel pre loptu. Myslím, že som loptu odhlavičkoval a už bol mimo hry. Ani Areola nevedel, kto bol faulovaný. Nevedeli sme, prečo VAR asahoval. Potom prišla penalta, pre nás všetkých to bolo ťažké," pripustil Souček.
West Ham po 21 kolách stráca zo zostupovej 18. priečky v tabuľke na sedemnásty Nottingham už sedem bodov.
"Už nie je čas na pekné slová. Máme pred sebou ešte plno zápasov, ale musíme začať už od toho prvého. Teraz je ten správny čas, musíme vyhrávať. Pri strate siedmich bodov nestačí vyhrať len jeden alebo dva zápasy, ale niekoľko za sebou, "povedal Souček.
"Stále verím a budem veriť až do konca, ale musím povedať, že sme v veľa zlej pozícii. Keď som prišiel do klubu, boli sme v pásme zostupu, ale toto je najhoršia situácia, v ktorej som sa tu ocitol. Teraz je čas sa ukázať a zlepšiť, pretože nikto z nás nechce zostúpiť do druhej ligy. Musíme sa pozrieť do zrkadla a bojovať až do samého konca, "doplnil.