Fanúšik United sa nemôže ostrihať. Český rekordér Souček sa dočkal: Bol to skvelý gól

Český futbalista Tomáš Souček z West Hamu United strelil svoj 39. gól v anglickej najvyššej súťaži, čím sa stal najlepším českým strelcom v dejinách Premier League.
V utorok sa podieľal na remíze 1:1 s Manchestrom United, ktorého známy fanúšik sa tak neostrihal ani po 493 dňoch.
Frank Ilett je fanúšik „červených diablov“, ktorý získal na sociálnych sieťach viac ako dva milióny sledovateľov, odkedy sľúbil, že sa ostrihá až v momente, keď United zvíťazia v piatich zápasoch za sebou.
Odvtedy prešlo 493 dní až do utorkového stretnutia na London Stadium, v ktorom sa Ilett mohol dočkať.
VIDEO: Reakcia fanúšika Manchestru United
Benjamin Šeško síce v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal na 1:1, ale hostia už obrat nedokonali. Ilett sa naposledy ostrihal 5. októbra 2024 a pre jeho obľúbený tím to bola odvtedy prvá možnosť pripísať si piaty triumf za sebou.
Zverenci Michaela Carricka môžu skompletizovať 5-zápasovú víťaznú šnúru najskôr 20. marca, postupne sa stretnú s Evertonom, Crystal Palace, Newcastlom, Aston Villou a Bournemouthom.
VIDEO: Zostrih zápasu West Ham - Manchester United
Na konci víťaznej série United sa výrazne podieľal 30-ročný český stredopoliar „kladivárov“, ktorý prekonal rekord Patrika Bergera.
„Som naozaj hrdý, že som prekonal tento rekord, pretože som vždy hrdý na to, odkiaľ pochádzam.
Som z Českej republiky a chcem, aby na mňa boli ľudia doma hrdí. Urobil som maximum, aby som tento rekord dosiahol, po tom, čo som bol dlhý čas na rovnakej úrovni s Patrikom Bergerom, ktorý bol neuveriteľným hráčom.
Teraz je rekord môj a mám z toho obrovskú radosť. Bol to skvelý gól — Jarrod Bowen spravil výborný nábeh a ja som bol na správnom mieste v správny čas. Samozrejme, výsledok je ťažké prijať.
Spôsob, akým sa to stalo, je zdrvujúci a pripomína mi to, čo sa stalo v zápase s Chelsea pred pár kolami,“ povedal Souček podľa klubového webu West Hamu.