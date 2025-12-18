Real sa triasol o výsledok s treťoligistom. Atlético aj s Hanckom sa trápilo s ešte slabším

Jude Bellingham a Kylian Mbappe.
Jude Bellingham a Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. dec 2025 o 08:13
ShareTweet0

Výhru Realu zariadil dvojgólový Mbappé.

Futbalisti Atletica Madrid postúpili do osemfinále Španielskeho pohára s odretými ušami. V stredajšom zápase 3. kola zvíťazili na pôde štvrtoligového tímu Baleares 3:2.

Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko nastúpil v drese hostí v 10. minúte, keď nahradil zraneného Clementa Lengleta.

Atletico dvakrát viedlo o dva góly, no Baleares sa zakaždým podarilo znížiť. V 80. minúte pritom nepremenil pokutový kop domáci Jaume Tovar. „Los Colchoneros" potiahol dvoma gólmi francúzsky útočník Antoine Griezmann.

O prekvapenie sa takmer postaral aj madridský Real, ktorý zdolal treťoligový CF Talavera taktiež 3:2.

Desať minút pred koncom riadneho hracieho času znížil na 1:2 z pohľadu Talavery Nahuel Arroyo, ale v 88. minúte spečatil triumf „bieleho baletu“ svojím druhým presným zásahom v zápase Kylian Mbappe. Duel ešte v nadstavení zdramatizoval Gonzalo Di Renzo.

Copa del Rey

    Jude Bellingham a Kylian Mbappe.
    Jude Bellingham a Kylian Mbappe.
    Real sa triasol o výsledok s treťoligistom. Atlético aj s Hanckom sa trápilo s ešte slabším
    dnes 08:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»Copa del Rey»Real sa triasol o výsledok s treťoligistom. Atlético aj s Hanckom sa trápilo s ešte slabším