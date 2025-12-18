Real sa triasol o výsledok s treťoligistom. Atlético aj s Hanckom sa trápilo s ešte slabším

Futbalisti Atletica Madrid postúpili do osemfinále Španielskeho pohára s odretými ušami. V stredajšom zápase 3. kola zvíťazili na pôde štvrtoligového tímu Baleares 3:2.
Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko nastúpil v drese hostí v 10. minúte, keď nahradil zraneného Clementa Lengleta.
Atletico dvakrát viedlo o dva góly, no Baleares sa zakaždým podarilo znížiť. V 80. minúte pritom nepremenil pokutový kop domáci Jaume Tovar. „Los Colchoneros" potiahol dvoma gólmi francúzsky útočník Antoine Griezmann.
O prekvapenie sa takmer postaral aj madridský Real, ktorý zdolal treťoligový CF Talavera taktiež 3:2.
Desať minút pred koncom riadneho hracieho času znížil na 1:2 z pohľadu Talavery Nahuel Arroyo, ale v 88. minúte spečatil triumf „bieleho baletu“ svojím druhým presným zásahom v zápase Kylian Mbappe. Duel ešte v nadstavení zdramatizoval Gonzalo Di Renzo.