VIDEO: Napriahol spoza šestnástky. Mbappé poistil neporaziteľnosť Realu

MADRID. Futbalisti Realu Madrid sú aj po 5. kole španielskej La Ligy stopercentní a s 15 bodmi vedú tabuľku.
V sobotňajšom domácom dueli zdolali Espanyol Barcelona 2:0 a pripravili mu prvú prehru v sezóne.
O úvodný gól „bieleho baletu" sa v 22. minúte postaral Eder Militao, krátko po zmene strán zvýšil ďalšou ďalekonosnou strelou Kylian Mbappe.
Hráči Girony prehrali s Levante 0:4 a zostali na dne tabuľky. Na konte majú jediný bod.
VIDEO: Kylian Mbappé a jeho gól
Girona dohrávala v deviatich, po červených kartách museli ísť predčasne do kabín Axel Witsel a Yaser Asprilla.
La Liga - 5. kolo:
Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0 (1:0)
Góly: 22. Militao, 47. Mbappe
Girona FC - UD Levante 0:4 (0:1)
Góly: 43. Etta Eyong, 48. Alvarez, 70. Romero, 90+2. Koyalipou
ČK: 30. Witsel po druhej ŽK, 47. Asprilla (obaja Girona)