VIDEO: Napriahol spoza šestnástky. Mbappé poistil neporaziteľnosť Realu

Kylian Mbappe a Vinicius Junior.
Kylian Mbappe a Vinicius Junior. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. sep 2025 o 18:34
Hráči Girony prehrali s Levante 0:4.

MADRID. Futbalisti Realu Madrid sú aj po 5. kole španielskej La Ligy stopercentní a s 15 bodmi vedú tabuľku.

V sobotňajšom domácom dueli zdolali Espanyol Barcelona 2:0 a pripravili mu prvú prehru v sezóne.

O úvodný gól „bieleho baletu" sa v 22. minúte postaral Eder Militao, krátko po zmene strán zvýšil ďalšou ďalekonosnou strelou Kylian Mbappe.

Hráči Girony prehrali s Levante 0:4 a zostali na dne tabuľky. Na konte majú jediný bod.

VIDEO: Kylian Mbappé a jeho gól

Girona dohrávala v deviatich, po červených kartách museli ísť predčasne do kabín Axel Witsel a Yaser Asprilla.

La Liga - 5. kolo:

Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0 (1:0)

Góly: 22. Militao, 47. Mbappe

Girona FC - UD Levante 0:4 (0:1)

Góly: 43. Etta Eyong, 48. Alvarez, 70. Romero, 90+2. Koyalipou

ČK: 30. Witsel po druhej ŽK, 47. Asprilla (obaja Girona)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 18:34
