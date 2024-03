Gruzínsko je blízko svojmu vytúženému cieľu. O výhru sa postaral Zivzivadze

BRATISLAVA. Futbalisti Gruzínska postúpili do finále play off o účasť na ME 2024. Vo štvrtkovom semifinále C-vetvy Ligy národov zdolali v Tbilisi Luxembursko 2:0.

Oba góly domácich strelil Budu Zivzivadze. Hostia hrali od 56. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Maxima Chanota.

Z postupu do finále baráže sa tešili aj dvaja hráči Slovana Bratislava - v základnej zostave Gruzínska nastúpil s kapitánskou páskou Guram Kašia, v 87. minúte prišiel na ihrisko aj Jaba Kankava.