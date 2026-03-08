VIDEO: AC Miláno ovládlo mestské derby vďaka jedinému gólu. Suslov sa tešil z víťazstva

Hráči AC Miláno oslavujú gól v sieti Interu.
Hráči AC Miláno oslavujú gól v sieti Interu. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. mar 2026 o 22:45
Slovenský reprezentant nastúpil v 74. minúte.

Futbalisti AC Miláno triumfovali v nedeľnom mestskom derby nad vedúcim Interom 1:0 a po 28. kole talianskej Serie A znížili stratu na rivala na sedem bodov.

O víťazstve „rossoneri“ rozhodol v 35. minúte Pervis Estupinan, ktorého vysunul kolmicou Youssouf Fofana.

Pre ekvádorského „wing backa“ to bol prvý gól v drese AC. Hráči Interu v záverečných sekundách reklamovali ruku Samuela Ricciho v pokutovom území súpera, ale rozhodca penaltu neodpískal. Hráči AC zastavili víťaznú ligovú sériu „nerazzurri“, ktorá trvala osem zápasov.

Futbalisti US Lecce zvíťazili v 28. kole talianskej Serie A nad Cremonese 2:1. V neúplnej tabuľke sa posunuli na 16. miesto.

Hellas Verona triumfoval na pôde Bologne 2:1, aj napriek zisku troch bodov však zostal na zostupovej 19. priečke.

Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za hostí v 74. minúte. FC Janov zdolal na domácom trávniku AS Rím 2:1.

Serie A - 28. kolo:

AC Miláno - Inter Miláno 1:0 (1:0)

Gól: 35. Estupinan

FC Janov - AS Rím 2:1 (0:0)

Góly: 52. Messias (z 11 m), 80. Oliveira - 55. Ndicka

FC Bologna - Hellas Verona 1:2 (0:0)

Góly: 49. Row - 53. Frese, 57. Bowie

/T. Suslov (Hellas) hral od 74. min/

ACF Fiorentina - Parma Calcio 0:0

US Lecce - US Cremonese 2:1 (2:0)

Góly: 23. Pierotti, 39. Štulič (z 11 m) – 47. Bonazzoli

