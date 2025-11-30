Real nezvládol zápas na pôde outsidera. Zmohol sa len na gól z penalty

Futbalisti Realu Madrid
Futbalisti Realu Madrid (Autor: TASR/AP)
TASR|30. nov 2025 o 23:24
Na čele súťaže ho vymenila Barcelona.

Futbalisti Realu Madrid v 14. kole španielskej La Ligy iba remizovali na pôde Girony 1:1.

V tabuľke sú druhí o bod za Barcelonou Girona sa ujala vedenia na konci prvého polčasu, keď sa presadil Azzedine Ounahi. Deľbu bodov zariadil v 67. minúte Kylian Mbappe z pokutového kopu.

Villarreal zvíťazil na štadióne Realu Sociedad San Sebastian 3:2. V Baskicku stratili dvojgólový náskok, no v 5. minúte nadstaveného času rozhodol o jeho triumfe Alberto Moleiro.

Real Betis uspel v mestskom derby na ihrisku FC Sevilla 2:0. Duel v závere na niekoľko minút prerušili pre nepokoje na tribúnach.

Espanyol Barcelona triumfoval na ihrisku Celty Vigo 1:0 vďaka hlavičke Marcu Kikeho Garciu z 86. minúte. Celta stále čaká na prvé domáce víťazstvo v sezóne.

La Liga - 14. kolo:

Girona FC - Real Madrid 1:1 (1:0)

Góly: 45. Ounahi - 67. Mbappe (z 11 m)

Celta Vigo - Espanyol Barcelona 0:1 (0:0)

Gól: 86. Garcia

FC Sevilla - Real Betis 0:2 (0:0)

Góly: 54. Fornals, 69. Altimira, ČK: 84. Romero (FC Sevilla)

Real Sociedad San Sebastian - FC Villarreal 2:3 (0:1)

Góly: 61. Soler, 87. Barrenetxea - 57. a 90.+5 Moleiro, 31. Perez

Tabuľka La Ligy

La Liga

