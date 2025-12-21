VIDEO: Cagliari bolo blízko k víťazstvu. O tri body prišlo v záverečných minútach

Cagliari oslavuje gól.
Cagliari oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|21. dec 2025 o 15:45 (aktualizované 21. dec 2025 o 17:05)
ShareTweet0

Adam Obert bol na trávniku len v prvom polčase.

Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali v nedeľnom zápase 16. kola Serie A s hráčmi AC Pisa 2:2.

Dvadsaťtriročný obranca odohral prvý polčas, po prestávke ho vystriedal Riyad Idrissi.

Cagliari zvíťazilo v uplynulých dvanástich stretnutiach najvyššej talianskej súťaže len raz a v tabuľke mu patrí 15. miesto.

Ešte do 89. minúty pritom vyhrávalo 2:1, no deľbu bodov v závere zariadil hosťujúci Stefano Moreo. Pisa figuruje na predposlednej 19. pozícii.

Hráči FC Turín triumfovali v druhom zápase za sebou, o víťazstve na pôde Sassuola 1:0 rozhodol v 66. minúte Nikola Vlašič z pokutového kopu.

Serie A - 16. kolo

Cagliari Calcio - AC Pisa 2:2 (0:1)

Góly: 59. Folorunsho, 71. Kilicsoy - 44. Tramoni (z 11 m), 89. Moreo

/A. Obert (Cagliari) hral do 46. min./


US Sassuolo - FC Turín 0:1 (0:0)

Gól: 66. Vlašič (z 11 m)

Tabuľka Serie A

Serie A

    Cagliari oslavuje gól.
    Cagliari oslavuje gól.
    VIDEO: Cagliari bolo blízko k víťazstvu. O tri body prišlo v záverečných minútach
    dnes 15:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»VIDEO: Cagliari bolo blízko k víťazstvu. O tri body prišlo v záverečných minútach