Slavia doma zdolala Rím a kráča za postupom, gól Haraslína Sparte nestačil

V drese Sparty Praha skóroval slovenský reprezentant Lukáš Haraslín, no po príchode zo striedačky iba znížil na pôde Glasgowa Rangers v 77. minúte na 1:2 a v ďalšom priebehu už gól nepadol.

BRATISLAVA. Futbalisti Atalanty Bergamo postúpili do vyraďovacej fázy Európskej ligy. V stretnutí 4. kola zdolali Sturm Graz 1:0. O jediný gól duelu sa postaral v 50. minúte duelu Berat Djimsiti.

O stopercentnú bilanciu prišli FC Liverpool i AS Rím. Liverpool prehral na trávniku FC Toulouse 2:3 a AS Rím neuspel v Prahe so Slaviou 0:2 v G-skupine.

Liverpoolčania prehrávali po hodine hry 0:2, keď sa za aktuálne 14. tím Ligue 1 trafili Aron Dönnum a Thijs Dallinga.

V 74. minúte sa "The Reds" vrátili do zápasu po vlastnom góle Cristiana Casseresa, no už o dve minúty vrátil francúzskemu mužstvu dvojgólový náskok Frank Magri.

Ani gól Dioga Jotu v 89. minúte, nedlho po príchode na ihrisko, nič nezmenil na tom, že tri body získal Toulouse a posunul sa na postupovú 2. priečku.