Do finále môžu nazrieť po 22 rokoch. Stále je pred nami jeden zápas, varuje Alonso

"Farmaceuti" zvíťazili v úvodnom stretnutí semifinále Európskej ligy na pôde AS Rím 2:0 a položili pevný základ na ceste za prvým postupom do finále v európskych pohároch od roku 2002.

V závere sme ešte mali neuveriteľnú šancu, ktorá by nám dala iný výhľad pred odvetou," povedal tréner domácich Daniele De Rossi, ktorý vie, že v Bay aréne čaká jeho tím náročná úloha na ceste za postupom do finále v írskom Dubline:

Ak proti nim zaostávate, je to veľmi ťažké. Už predtým sme dokázali v zápasoch skórovať na začiatku a dostať prevahu na našu stranu. Povedzme, že tentoraz to bolo trochu iné.

"Je to pre nás veľmi pozitívny výsledok, pretože Marseille bolo silné. Za celú sezónu doma prehrali iba raz a teraz sme zistili, prečo je to tak. Je výborné, že odchádzame bez prehry," uviedol Gian Piero Gasperini, tréner Atalanty.

Jeho náprotivok Jean-Louis Gasset sa vyjadril, že jeho tím mohol z úvodného stretnutia vyťažiť viac:

"Nie som úplne spokojný, pretože sme mali dve alebo tri šance na to, aby sme dali gól na 2:1. Je to však iba ´polčasová´ remíza a my dáme do toho v Taliansku všetko."