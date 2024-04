Atalanta oslavuje skalp Liverpoolu. Dali sme do toho celé naše srdce, hovorí tréner

V Európe sa v semifinále predstavil naposledy pred 36 rokmi, keď v Pohári víťazov pohárov vypadol z neskorším víťazom súťaže belgickým Mechelenom. Za spomenutie stojí ešte postup "modro-čiernych" do štvrťfinále Ligy majstrov v roku 2020.

"Vyradili sme skvelý tím s výborným koučom. Dokázali sme to zásluhou dvoch predstavení, v ktorých sme zo seba vydali všetko. Dali sme do toho celé naše srdce," tešil sa po stretnutí podľa AFP tréner Gian Piero Gasperini, na ktorého zverencov čaká v boji o finále Olympique Marseille.

Liverpool mal vo štvrtok výborný úvod do odvety, keď Mohamed Salah už v 7. minúte premenil penaltu. Viac gólov však už v zápase nepadlo.

Titul "The Reds" začal unikať, keď po nedeľnom zakopnutí doma proti Crystal Palace (0:1) klesli na 3. priečku s dvojbodovou stratou na Manchester City a Európsku ligu už nevyhrá.

V druhom semifinále na seba narazia AS Rím a Bayer Leverkusen. "Farmaceuti" odvetu v Londýne proti West Hamu zvládli, hoci mali za sebou víkendové búrlivé oslavy zisku historicky prvého titulu v Bundeslige.

"Neskórovali sme v závere zápasu po prvýkrát, takže to nie je žiadne šťastie. Stalo sa to, lebo sme si to zaslúžili.

Neustále sme išli do toho a mali jasnú predstavu, čo chceme na ihrisku robiť. V prvom polčase sme mali veľa problémov, súper na nás vytiahol pressing.

Nebolo to jednoduché, no ukázali sme charakter a po prestávke už robili veci správne," zhodnotil duel kouč Leverkusenu Xabi Alonso podľa uefa.com.