Vstúpil si do svedomia. Vinicius sa ospravedlnil za svoje správanie

Vinicius Junior.
Vinicius Junior. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. okt 2025 o 16:32
Vinicius dal najavo frustráciu, keď ho v 72. minúte nahradil Rodrygo.

MADRID. Brazílsky futbalista Realu Madrid Vinicius sa verejne ospravedlnil po tom, čo nahnevane reagoval na jeho striedanie pri víťazstve 2:1 nad Barcelonou v sobotňajšom El Clasicu.

Vinicius dal najavo frustráciu smerom k trénerovi Xabimu Alonsovi, keď ho v 72. minúte nahradil Rodrygo, a zamieril rovno do tunela.

Neskôr sa vrátil k ihrisku a sledoval zvyšok zápasu. „Chcem sa ospravedlniť všetkým fanúšikom Madridu za svoju reakciu na striedanie v Clasicu.

Tak, ako som sa už osobne ospravedlnil počas dnešného tréningu, chcem sa ešte raz ospravedlniť svojim spoluhráčom, klubu a prezidentovi,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Viniciusa na sociálnej sieti.

Fotogaléria zo zápasu Real Madrid - FC Barcelona (La Liga - 10. kolo)
Thibaut Courtois počas El Clásica na Santiago Bernabeu v Madride.
Xabi Alonso počas El Clásica na Santiago Bernabeu v Madride.
Jude Bellingham a Marcus Rashford počas El Clásica na Santiago Bernabeu v Madride.
Eduardo Camavinga počas El Clásica na Santiago Bernabeu v Madride.
Dodal, že jeho správanie bolo výsledkom vášne a túžby po víťazstve, pričom sľúbil, že bude bojovať každú sekundu za dobro Realu Madrid.

Tréner Alonso po zápase uviedol, že incident sa vyrieši v rámci kabíny.

    dnes 16:32
