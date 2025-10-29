Vstúpil si do svedomia. Vinicius sa ospravedlnil za svoje správanie

MADRID. Brazílsky futbalista Realu Madrid Vinicius sa verejne ospravedlnil po tom, čo nahnevane reagoval na jeho striedanie pri víťazstve 2:1 nad Barcelonou v sobotňajšom El Clasicu.
Vinicius dal najavo frustráciu smerom k trénerovi Xabimu Alonsovi, keď ho v 72. minúte nahradil Rodrygo, a zamieril rovno do tunela.
Neskôr sa vrátil k ihrisku a sledoval zvyšok zápasu. „Chcem sa ospravedlniť všetkým fanúšikom Madridu za svoju reakciu na striedanie v Clasicu.
Tak, ako som sa už osobne ospravedlnil počas dnešného tréningu, chcem sa ešte raz ospravedlniť svojim spoluhráčom, klubu a prezidentovi,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Viniciusa na sociálnej sieti.
Dodal, že jeho správanie bolo výsledkom vášne a túžby po víťazstve, pričom sľúbil, že bude bojovať každú sekundu za dobro Realu Madrid.
Tréner Alonso po zápase uviedol, že incident sa vyrieši v rámci kabíny.