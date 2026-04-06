Je to neakceptovateľné. Vedenie La Ligy odsúdilo vyhrážky fanúšikov Sevilly

Vedenie španielskej futbalovej La Ligy odsúdilo vyhrážky fanúšikov Sevilly voči hráčom a predstaviteľom klubu po nedeľňajšej prehre 0:1 na pôde posledného Realu Oviedo.
Andalúzania figurujú v tabuľke až na 17. mieste, iba dva body nad pásmom zostupu.
Po tretej ligovej prehre za sebou skupina fanúšikov Sevilly urážala hráčov na letisku po návrate z Ovieda. Ďalšia skupina priaznivcov s maskami na tvárach sa zhromaždila v priestoroch tréningového ihriska.
„Odsudzujeme podobné prejavy fanúšikov. Takéto správanie je neakceptovateľné a prekračuje hranice legitímnej kritiky," uviedlo vedenie La Ligy vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.