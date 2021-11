Tretia liga Bratislava: Polovičný majster hrá za cigánsku. A môže skončiť vo štvrtej lige

BRATISLAVA. Ak by sa dnes v tretej najvyššej súťaži rozdávali miestenky za postup, na východe by ju získal bývalý druholigový účastník zo Spišskej Novej Vsi, na strednom Slovensku Dolný Kubín, ktorý tiež hral nedávno o súťaž vyššie, a na západe zase Považská Bystrica, najväčšie miesto v Trenčianskom kraji.

„Veľa sa nezmenilo, gro tímu zostalo. Vyhýbali sa nám zranenia, len dvaja hráči mi neustále chýbali pre choroby, aj keď teda testy na covid mali, našťastie, negatívne. Mali sme devätnásť hráčov, dvoch brankárov, mohli sme rotovať zostavu. Ale ani minulú sezónu sme neboli fackovací panáci, len nás pribrzdila pandémia. Nemohli sme sa trénovať podľa plánu, keďže sme poctivo dodržiavali opatrenia. Aj keď to tak vraj nebolo všade, no my sme si nedovolili ísť na ihrisko,“ poznamenal Barkol.

V aktuálnej sezóne vyhrala Ivanka pri Dunaji až trinásť z pätnástich jesenných kôl. „Začalo sa to už v lete, nepamätám si tak dobrú prípravu, ako sme mali teraz. Výborne sme vstúpili do sezóny, ťahali sme sedemzápasovú sériu víťazstiev, prvý gól sme inkasovali až v ôsmom kole,“ tešil sa tréner. „Mnohí nám na konci blahoželali. Volali mi z Rohožníka (minuloročný postupujúci - pozn. red.) a smiali sa, že dlho bol maximum za jeseň 37 bodov a my si len tak spravíme štyridsať.“

„Pre chalanov to môže byť psychicky náročné, keď v tabuľke zrazu takto vyskočia. Na jeseň sa ale presvedčili, že sa môžu rovnať s každým. A to hráme s vynikajúcimi súpermi. Rovinku sme síce zdolali 5:0, ale podľa mňa sú v lige najlepší. Rača hrá o postup každý rok, Malacky sú okresné mesto, Inter ani nespomínam. Nemôžeme sa s nimi porovnávať, ale budeme sa aj naďalej baviť futbalom,“ sľubuje.

Žlto-čiernych prevzal vo februári nový majiteľ, ktorý deklaroval záujem o postup. Aj podľa toho sa môže vyvíjať zimná prestávka. „Na tejto úrovni je to v zimnej časti s prestupmi zložitejšie. Vedenie však určite nie je spokojné s jeseňou a bude chcieť tím nejako posilniť, zvýšiť konkurenciu. Našim cieľom ostáva postup do druhej ligy,“ dodal skúsený futbalista.

„Bola to z našej strany priemerná jeseň. Mali sme zbytočné straty, ťažili nás zranenia, ja sám som dlho chýbal. Chceli sme byť na dostrel postupu do druhej ligy, ale hoci je tá strata väčšia, stále veríme, že jar bude z našej strany lepšia,“ povedal pre Sportnet Tomáš Majtán, kapitán a ponovom aj asistent trénera Interu.

Veľké zmeny neočakávajú ani u lídra, hoci ich úspechy vzbudili ohlas. „Podaril sa nám historický úspech pre klub, uvidíme, čo situácia prinesie. Zatiaľ mi nikto nehlásil žiadne zmeny v kádri, ale viete ako to je, sme blízko rakúskych hraníc, sám som hral roky v zahraničí. Aj pred rokom mi dvaja hráči odišli, aby dostali aspoň pár eur. Nepomôžeme si. My sa iba bavíme futbalom.“

Lídri z Ivanky pri Dunaji zatiaľ postupové ambície nemajú. Netaja, že celoslovenská súťaž by bola zrejme nad ich finančné možnosti. Pre plánovanú reorganizáciu, po ktorej bude tretia liga rozdelená len na západ a východ, by dokonca mohli skončiť až vo štvrtej lige.

Podobne, ako si v Ivanke pochvaľovali letnú prípravu, pilne pracujú aj na zimnej. „Po iné roky sme chodili na jeden tradičný menší turnaj. Hrávali sme s tímami, kde sa ledva pozbierali jedenásti a museli sme im požičiavať nášho brankára. Dnes máme až na jeden-dva zápasy naplánovanú zimnú prípravu, vyzveme aj dvoch druholigistov. Dohodli sme sa s Petržalkou a dokonca sa nám ozvali zo Šamorína, že by si s nami chceli zahrať generálku. Povedzte, kto predtým len tak sám od seba zavolal do Ivanky?“ hovoril nadšene Barkol.

„Priznám sa, dnes si neviem predstaviť ani účinkovanie v druhej, ani v tretej lige západ. Ekonomická situácia by nám to asi nedovoľovala. V bratislavskej časti je veľa klubov, ktoré určite budú mať záujem pokračovať v tretej lige západ, majú na to finančné aj materiálne podmienky. My, keď ideme na zápas do Malaciek, cestujeme autami, nemáme ani mikrobus.

Ale je to ešte predčasné. Reorganizácia mala prebehnúť už minulý rok a ktovie, čo sa stane teraz. A možno to majitelia či funkcionári v našom tíme vidia inak ako ja, zatiaľ sme sa na túto tému veľmi nerozprávali. Každopádne, už to, čo v Ivanke pre futbal spravili doteraz, je priam neuveriteľné,“ dodal Barkol.

Otázne to s reorganizáciou vidia aj v Interi: „Ešte nič nie je definitívne potvrdené. Samozrejme, reorganizáciou by určite tretej lige stúpla kvalita, ale tiež aj finančná náročnosť pre kluby. V tejto koronovej dobe nie je nikde peňazí nazvyš, všetci šetria, kde len môžu. Snáď by teda zlepšenie súťaže nebolo na úkor podmienok v jednotlivých tímoch," upozornil na záver Majtán.