Tretia liga Stred: na čele nováčik, stred tabuľky je vyrovnaný

Skonsolidovaný Dolný Kubín postúpil zo skupiny Sever IV. ligy so stopercentnou bilanciou. Úvodný zápas však prehral doma s Lučencom , a v tej chvíli si asi nikto nemyslel, že to bola jedna z iba troch prehier mužstva na jeseň.

Do skupiny Západ majú postúpiť tri tímy, do skupiny Východ šesť a to na geografickej báze.

Do západnej skupiny môžu byť zaradené kluby z oblastných futbalových zväzov (ObFZ) Čadca, Žilina, Martin, z okresov Banská Bystrica, Zvolen a Krupina, a z celého oblastného zväzu Veľký Krtíš.

Zyvšok, teda ObFZ Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, okresy Brezno a Detva, ObFZ Lučenec a Rimavská Sobota patria do východnej skupiny.

V súčasnej situácii by to znamenalo, že do skupiny Západ by sa dostali Martin, Rakytovce a Bánová, a do skupiny Východ Oravské Veselé, Kalinovo, Lučenec, Fiľakovo a Liptovská Štiavnica. (Šiestym tímom by bolo vypadávajúce Námestovo z druhej ligy.)

Vznikla by tak paradoxná situácia, že hoci Podkonice a Kováčová sú v tabuľke na lepšom mieste ako Fiľakovo či Liptovská Štiavnica, treťoligovú príslušnosť by na rozdiel od nich stratili.

