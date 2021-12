Tottenham chcel odložiť ligový duel, aby mohol hrať s Rennes. Žiadosť zamietli

Na verdikt čaká aj Bero

Tottenham potreboval v zostávajúcom zápase G-skupiny vyhrať, aby postúpil do vyraďovacej časti EKL.

V tom prípade by preskočil v tabuľke Vitesse Arnhem v kádri so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom a prebojoval by sa z druhého miesta do play off o osemfinále EKL. Rennes ako víťaz skupiny malo istý postup priamo do osemfinále.

Tréner Spurs Antonio Conte, ktorého mužstvu pre Covid-19 už zrušili dva ligové zápasy, je z celej situácie rozhorčený.