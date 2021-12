Koronavírus v tíme môže spôsobiť ďalšie problémy. Tottenhamu hrozí koniec v EKL

Podľa britských médií tak hrozí Tottenhamu koniec v súťaži. V tabuľke G-skupiny figuruje na treťom mieste o tri body za druhým Vitesse Arnhem v kádri s Matúšom Berom.

Ak by sa duel s Rennes odohral a "Spurs" by v ňom zvíťazili, preskočili by holandský tím, keďže pri rovnosti bodov a vyrovnanej vzájomnej bilancii (0:1, 3:2) by mali lepšie skóre. Postúpili by tak z druhého miesta do play off o osemfinále EKL. Rennes skupinu vyhrá a postúpi priamo do osemfinále, bez ohľadu na to, či by sa súboj s Tottenhamu uskutočnil.

Káder Tottenhamu výrazne zasiahla koronavírusová infekcia. Podľa trénera Antonia Conteho malo pozitívny test už osem hráčov a päť členov realizačného tímu. Pre nepriaznivú situácii v tíme "kohútov" odložili aj ich víkendový súboj 16. kola Premier League s Brightonom. Informovala o tom agentúra AFP.