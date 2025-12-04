Bobčekovi pomohla reprezentácia. K výkonom v Lechii: Prvú polovicu sezóny hodnotím dobre

Slovenský futbalista Tomáš Bobček tróni s jedenástimi presnými zásahmi na čele tabuľky kanonierov najvyššej poľskej súťaže.
Dvadsaťštyriročný reprezentačný útočník je veľkou oporou Lechie Gdaňsk, ktorej po polovici sezóny 2025/2026 patrí v neúplnej 18-člennej tabuľke 16. miesto.
To by v konečnom zúčtovaní znamenalo vypadnutie, no Bobček si v rozhovore pre TASR tento scenár vôbec nepripúšťa.
Do vtedy druholigovej Lechie prestúpil v septembri 2023 z MFK Ružomberok. Aj vďaka jeho deviatim gólom postúpili „bielo-zelení“ do Ekstraklasy, v ktorej Bobček v minulom ročníku zaznamenal osem gólov a teraz ich má na konte už 11.
Gól proti Severnému Írsku mi dodal sebavedomie
Pripisuje to v prvom rade tvrdej práci. „Cítim sa dobre, mám tu pohodu. Už pred novembrovou reprezentačnou prestávkou som pomáhal mužstvu gólmi.
Môj prvý štart za národný tím a gól proti Severnému Írsku mi vliali ešte viac sebavedomia a po návrate do klubu pomohli, aby som pokračoval v tom, čo som začal.
Darí sa mi určite aj preto, že každý deň dávam zo seba na tréningu maximum, starám sa o seba a potom sa to snažím preniesť aj do zápasov,“ povedal Bobček pre TASR.
Práve jeho gól do siete Severného Írska (1:0) v Košiciach poslal Slovákov do baráže o postup na MS 2026. „Bol to veľmi dôležitý gól a som za neho veľmi rád.
VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka
Celý tím bojoval a ja som mal šťastie, že som bol na správnom mieste. Zápas so Severným Írskom bol rozhodujúci a aj vďaka môjmu gólu sme stále v hre o postup na MS, čo si naplno uvedomujem až teraz.“
V marcovej baráži sa rozhodne o tom, či nový 48-členný formát MS bude aj so „sokolmi“. Ich prvou prekážkou bude Kosovo. „Veľa o tomto súperovi neviem, ale tiež musel uhrať vo svojej kvalifikačnej skupine body, aby sa dostal až do baráže.
Za pár mesiacov naši tréneri Kosovo určite dobre prečítajú, aby sme boli v marci lepší a a postúpili cez neho.“
Lechia má v tomto ročníku poľskej ligy bilanciu 6 víťazstiev, 4 remízy a 7 prehier. V sobotu zdolala na domácej pôde Bruk-Bet Termalicu Nieciecza 5:1, pričom išlo o súboj dvoch tímov namočených do záchranárskych prác. „Vedeli sme, že to bude ´zápas o šesť bodov´.
Potrebovali sme ho zvládnuť, aby sme sa dostali v tabuľke pred súpera. Som rád, že sa nám to podarilo. Od začiatku sme dominovali, mali sme veľkú prevahu a zaslúžene získali tri body.“
V utorok však prišlo vypadnutie v osemfinále Poľského pohára s Górnikom Zabrze (1:3). „Veľká škoda. Vedeli sme, že cez pohár by sa dalo získať nejakú trofej pre klub a dostať sa ľahšie do Európy.
Bohužiaľ, pomenili sme zostavu a za stavu 0:2 už to bolo ťažké. Nič s tým už nespravíme, no môžeme sa aspoň naplno sústrediť na ligu,“ poznamenal Bobček.
VIDEO: Zostrih zápasu Lechia - Termalica
Keby nám neodrátali body
S Górnikom sa Lechia opäť stretne v piatok v poslednom jesennom kole Ekstraklasy. „Prvú polovicu sezóny hodnotím veľmi dobre.
Keby nám neodrátali 5 bodov pre finančné problémy, tak by sme ich dnes mali na konte 22, čo by stačilo na pokojný stred tabuľky. Stále to však máme dobre rozohraté.
Myslím si, že keď budeme pokračovať v týchto výkonoch, nebudeme mať problém udržať sa v lige,“ sršal Bobček optimizmom.
V Gdaňsku okrem neho pôsobí aj ľavý obranca Matúš Vojtko. „Býva kúsok odo mňa. Občas spolu chodíme na tréning, ale nie vždy.
Sem-tam však zbehneme na obed alebo kávu.“ V meste s takmer 500-tisíc obyvateľmi Bobčeka čím ďalej tým viac spoznávajú.
„Nenazval by som to, že som hviezda Gdaňska. Samozrejme však cítim, že po tých góloch a vydarenom období ma v meste spoznávajú viac.
Popularita a záujem o futbal v Poľsku je enormný, keď to porovnám so Slovenskom,“ uviedol Bobček.
Chcem sa posúvať vpred
S Lechiou má mladý Slovák platnú zmluvu do 30. júna 2027, no je pravdepodobné, že už v zime príde funkcionárom poľského klubu na stôl nejedna zaujímavá ponuku na jeho kúpu.
Bobček pre TASR prezradil, kde by si vedel predstaviť pokračovanie kariéry v prípade, že by ho Lechia uvoľnila. „Je mi kvázi jedno, kam povedú moje ďalšie kroky.
Hlavne sa chcem posúvať vpred ako človek a ako futbalista.
Vysnívanú krajinu ani ligu nemám, ale rád by som si zahral Bundesligu. Viacero ľudí mi povedalo, že by som do nemeckej súťaže pasoval.“