Newcastle sa dozvedelo nepríjemnú správu. Anglický futbalista mu bude dlho chýbať

NEWCASTLE. Futbalista Newcastlu United Tino Livramento bude pre zranenie kolena dlhšie chýbať svojmu tímu.
Tréner Eddie Howe sa bude musieť bez obrancu zaobísť šesť až osem týždňov. Informovala o tom agentúra DPA.
Reprezentant Anglicka nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Arsenalu (1:2), v 77. minúte opustil ihrisko za pomoci nosidiel.
Newcastlu by tak mal chýbať dovedna v 11 zápasoch, vrátane duelov v rámci Ligy majstrov.
Nepomôže ani reprezentačnému kormidelníkovi Thomasovi Tuchelovi, Anglicko čakajú v kvalifikácii MS zápasy proti Lotyšsku, Srbsku a Albánsku.
Howe priviedol Livramenta pôvodne ako pravého obrancu, v uplynulých mesiacoch sa však predstavil skôr na opačnej strane defenzívy.
Jedinými alternatívami na túto pozíciu zostali Lewis Hall a terajší stredný obranca Dan Burn.
Newcastle sa v stredu predstavil na pôde Royale Union Saint-Gilloise v 2. kole Ligy majstrov.