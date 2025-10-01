Newcastle sa dozvedelo nepríjemnú správu. Anglický futbalista mu bude dlho chýbať

Tino Livramento.
Tino Livramento. (Autor: TASR/AP)
1. okt 2025 o 18:26
Newcastlu by tak mal chýbať dovedna v 11 zápasoch.

NEWCASTLE. Futbalista Newcastlu United Tino Livramento bude pre zranenie kolena dlhšie chýbať svojmu tímu.

Tréner Eddie Howe sa bude musieť bez obrancu zaobísť šesť až osem týždňov. Informovala o tom agentúra DPA.

Reprezentant Anglicka nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Arsenalu (1:2), v 77. minúte opustil ihrisko za pomoci nosidiel.

Newcastlu by tak mal chýbať dovedna v 11 zápasoch, vrátane duelov v rámci Ligy majstrov.

Nepomôže ani reprezentačnému kormidelníkovi Thomasovi Tuchelovi, Anglicko čakajú v kvalifikácii MS zápasy proti Lotyšsku, Srbsku a Albánsku.

Howe priviedol Livramenta pôvodne ako pravého obrancu, v uplynulých mesiacoch sa však predstavil skôr na opačnej strane defenzívy.

Jedinými alternatívami na túto pozíciu zostali Lewis Hall a terajší stredný obranca Dan Burn.

Newcastle sa v stredu predstavil na pôde Royale Union Saint-Gilloise v 2. kole Ligy majstrov.

