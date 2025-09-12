Barcelona ho odchovala, s Flickom získal treble. Španiel sa stal novým asistentom trénera

Thiago Alcantara v drese Liverpool FC.
Thiago Alcantara v drese Liverpool FC.
Niekdajší stredopoliar pôsobil v klube od svojich štrnástich rokov.

BARCELONA. Bývalý španielsky futbalový reprezentant Thiago Alcantara sa vracia do Barcelony. Odchovanec katalánskeho klubu bude pôsobiť v trénerskom tíme Hansiho Flicka.

Tridsaťštyriročný Thiago má pomáhať s taktickými aspektmi hry a prípravou tréningov. „Prvý oficiálny deň v práci pre Thiaga Alcantaru ako člena trénerského tímu,“ uviedla Barcelona na svojej oficiálnej webstránke.

Niekdajší stredopoliar pôsobil v klube od svojich štrnástich rokov, za A-tím hral v rokoch 2011 až 2013. Neskôr si obliekal dresy Bayernu Mníchov a FC Liverpool.

Práve z bavorského tímu sa pozná so súčasným koučom „blaugranas“ Flickom, v sezóne 2019/2020 spoločne vybojovali treble.

