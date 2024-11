Sparta chce napriek dusnej atmosfére znovu bodovať. Blbá doba, vraví Rosický

"Je to najhoršia skupina tímov. Musíme byť pripravení zlepšiť, čo môžeme a pokračovať v tom. Ale áno, je to náročné a samozrejme, že mám obavy," citovala španielskeho kouča agentúra AFP.

Mužstvo Luisa Enriqueho so slovenským obrancom Milanom Škriniarom v ligovej fáze ešte čakajú Bayern Mníchov, Red Bull Salzburg, Manchester City a VfB Stuttgart.

Francúzsky majster PSG sa trápi prevažne v koncovke, v úvodných troch súbojoch strelil len dva góly a vybojoval štyri body. Zmeniť sa to pokúsi v stretnutí s Atleticom, ktoré má po jednom triumfe a dvoch prehrách taktiež o čo bojovať.

Cez víkend síce zdolal Benátky 1:0, no v nadstavenom čase druhého polčasu inkasoval a gól napokon neplatil po preskúmaní systémom VAR. "Musíme byť viac precízny. Premeškali sme veľa dobrých šancí, ktoré by nám ten zápas uľahčili," konštatoval tréner tímu Simone Inzaghi.

Problémy má jediný český zástupca Sparta Praha. V LM dosiaľ získal solídne štyri body, ale v posledných šiestich zápasoch prehral štyrikrát a v najvyššej českej súťaži sa prepadol na tretiu priečku. V klube navyše panuje dusná atmosféra pre konflikt krídelníka Veljka Birmančeviča s manažérom Tomášom Sivokom.

"Je to blbá doba, preto je pre nás dôležité držať sa toho, čo nám prinieslo úspech. Problémy prišli paradoxne potom, čo sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov. Veľmi sme do nej chceli postúpiť. Jej veľkosť je obrovská, z našich hráčov ju nikto nehral, ​​iba Jarda Zelený a Birma.

Už len keď vidíte, aká je organizačná príprava na zápas v Európskej lige a teraz, je to zásadný rozdiel. Liga majstrov strašne vtiahne. Pre chlapcov je to sen, veľmi ho chcú a teraz ho majú pred sebou," uviedol športový riaditeľ klubu Tomáš Rosický pre isport.cz.