Olympiakos je blízko veľkého úspechu. Európsku trofej nezískal ešte žiadny grécky tím

Zariadil tak účasť svojho tímu vo finále EKL, v ktorom sa 29. mája stretne s Fiorentinou. Hrať sa bude na gréckej pôde, na štadióne ligového rivala AEK v Aténach, iba 15 km od domovského stánku Olympiakosu.

Ten je so 47 domácimi titulmi najúspešnejší grécky klub, v Európe to doteraz najďalej dotiahol do štvrťfinále Ligy majstrov (1998/99) a do štvrťfinále niekdajšieho Pohára víťazov pohárov (1992/93).

Táto sezóna je pre tradičný klub výnimočná, juniori Olympiakosu vyhrali v apríli mládežnícku Ligu majstrov po finálovom triumfe nad AC Miláno.

El Kaabi po spätnej prihrávke Quiniho otvoril v odvete skóre do odkrytej brány už v 10. minúte. Hostia mali v priebehu prvého dejstva výraznú prevahu v držaní lopty (75:25), no väčšiu šancu si vypracovali až v závere polčasu.

Zo strednej vzdialenosti vystrelil Leon Bailey a jeho prudkú strelu vyrazil brankár Konstantinos Tzolakis.