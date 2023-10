Trnavu vraj čaká najsilnejší súper v skupine. Lepší ako Fenerbahce, myslí si Gašparík

"Nordsjaelland analyzujeme už dlho. Urobili sme veľa analýz a videli množstvo zápasov. Pre mňa je to najsilnejší súper v skupine.

Viem, že Fenerbahce má štyroch - piatich svetových hráčov, ktorí patria k špičke v Európe, ale systémovo a štýlom hry v skupine sa jednoznačne najťažšie hrá proti Nordsjaellandu.

Dáni to dokázali aj v poslednom zápase, keď vyhral 7:1 nad Ludogorcom a taktiež v Istanbule, hoci napokon po dvoch štandardkách s Fenerbahce prehrali, ale boli lepším tímom. Hrali kultivovanejšie a pôsobili na ihrisku lepšie," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii Michal Gašparík.

Trnavčania sa pripravujú na to, že Nordsjaelland je veľmi silný v hre s loptou a využíva rýchlosť svojich hráčov, ktorí hrajú blízko pri sebe na veľa krátkych prihrávok.

"Uvidíme, čoho sme v domácich podmienkach schopní, verím, že príde veľa ľudí a vyburcuje nás to k výkonu, aby sme strhli obecenstvo. Nemalo by to byť len o defenzíve, čo pravdepodobne asi dosť bude, pretože nechávajú súpera behať.

VIDEO: Michal Gašparík pred duelom s Nordsjaellandom