VIDEO: Hancko asistoval aj mohol sám skórovať. Dostal cenu pre najlepšieho hráča

MADRID. Slovenský futbalista Dávid Hancko vynikajúco začal zápas 2. kola La Ligy, ktorý bol pre neho prvým domácim v službách Atlética Madrid.
Už v ôsmej minúte zápasu proti Elche našiel pekným pasom za obranu nórskeho útočníka Alexandra Sorlotha a ten strelou ľavačkou otvoril skóre.
"Los Colchoneros" si chceli napraviť chuť po úvodnej prehre s Espanyolom Barcelona, no už 15. minúte prišli o náskok, keď vyrovnal Rafa Mir.
VIDEO: Asistencia Dávida Hancka pri góle Alexandra Sorlotha
Po hodine hry si Hancko vymenil úlohy s nórskym kanonierom. Po Sorlothovej prihrávke sa dostal do hlavičkového zakončenia, ale brankár bol pozorný.
Atlético v závere tlačilo a snažilo sa strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no nepodarilo sa mu to. Po dvoch ligových dueloch tak má na konte iba bod.
Slovenského reprezentanta môže tešiť aspoň to, že bol ocenený ako najlepší hráč zápasu. Portál SofaScore mu za jeho výkon udelil známku 7.
V sobotu bol v akcii aj jeho krajan Martin Valjent. Odohral celý zápas a RCD Mallorca napokon vybojovala aspoň remízu 1:1 so Celtou Vigo.
La Liga - 2. kolo:
Altético Madrid - Elche 1:1 (1:1)
Góly: 8. Sorloth (Hancko) – 15. Mir
/Dávid Hancko (Atlético) odohral celý zápas/
RCD Mallorca - Celta Vigo 1:1 (0:1)
Góly: 88. Morey Bauza - 39. Rueda
/Martin Valjent (RCD Mallorca) odohral celý zápas/