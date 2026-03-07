Atlético zvládlo domácu prestrelku, Hancko videl žltú kartu. Mallorca s Valjentom sa trápi

Futbalisti Atletica Madrid zdolali v sobotnom zápase 27. kola La ligy Real Sociedad San Sebastian 3:2. Slovenský obranca Dávid Hancko odohral za domácich celý zápas.
Domáci dvakrát viedli, najskôr 1:0 a potom aj 2:1, ale hostia dokázali vždy vyrovnať. V 81. minúte však Nicolas Gonzalez svojím druhým gólom v zápase rozhodol.
V hre bol aj ďalší slovenský obranca Martin Valjent, aj on odohral plnú minutáž v drese RCD Mallorca. Jeho tím remizoval na ihrisku Osasuny 2:2. Hostia pritom viedli 2:0, no domáci v závere zápasu vybojovali aspoň bod.
Remízou sa skončil aj zápas UD Levante - FC Girona. Domáci viedli po góle Carlosa Espiho, ale hostia vyrovnali v nadstavenom čase zásluhou Joela Rocu. Levante hralo od 59. minúty bez vylúčeného Jona Andera Olasagastiho.
La Liga - 27. kolo:
Atletico Madrid – Real Sociedad San Sebastian 3:2 (1:1)
Góly: 67. a 81. Gonzalez, 5. Sörloth – 9. Soler, 68. Oyarzabal
/D. Hancko odohral za domácich celý zápas/
UD Levante - FC Girona 1:1 (0:0)
Góly: 50. Espi - 90+6. Roca. ČK: 59. Olasagasti (Levante)
CA Osasuna - RCD Mallorca 2:2 (0:1)
Góly: 90. Barja, 90+4. Budimir – 35. a 61. Muriqi. ČK: 83. Garcia – 72. Virgili
/M. Valjent odohral za hostí celý zápas/