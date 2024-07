Nezáleží im na výsledku finále. Španieli majú pre De la Fuenteho pripravenú novú zmluvu

Prezident RFEF Pedro Rocha sa údajne chystá vycestovať do Donaueschingenu, kde Španieli rozložili svoj kemp počas európskeho šampionátu. Tam sa chce stretnúť s de la Fuentem a má ho informovať o jednohlasnom súhlase exekutívy RFEF s predĺžením kontraktu.

Uviedol to denník As, podľa ktorého kouč dostane od RFEF návrh na predĺženie zmluvy bez ohľadu na výsledok nedeľného finále EURO 2024 v Berlíne, v ktorom bude "La Furia Roja" bojovať o titul proti Anglicku.

Podľa denníka As má tréner dostať výrazne lepšie finančné ohodnotenie. Kým jeho súčasný ročný plat sa pohybuje na úrovni 600.000 eur, nová zmluva mu ho strojnásobí až na 1,8 milióna eur plus bonusy.

Klauzulu o predĺžení spolupráce aktivovali už v apríli, tvrdí As. Ak de la Fuente novú zmluvu akceptuje, zostane vo funkcii až do konca MS 2026. Kontrakt zahrňuje aj opciu o predĺžení spolupráce do EURO 2028.

De la Fuente prevzal kormidlo pri španielskom A-mužstve v roku 2021, s mládežníckymi reprezentačnými tímami však pracoval už od roku 2013, pripomenula agentúra DPA.