Morata je po zranení späť v reprezentácii. Je to úžasný kapitán, vraví De la Fuente

MADRID. Útočník Alvaro Morata z AC Miláno sa objavil v nominácii španielskej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy Ligy národov proti Dánsku a Srbsku.

Do tímu sa tak vracia po svalovom zranení, ktoré ho vyradilo zo septembrových duelov.

"Pre mňa je to jeden z najlepších útočníkov na svete. Je to zároveň úžasný kapitán, dokáže spájať ľudí. Dokáže byť nesebecký a dáva na prvé miesto dobro kolektívu," vyzdvihol svojho zverenca tréner úradujúcich európskych šampiónov Luis de la Fuente, ktorému bude chýbať stredopoliar FC Barcelona Rodri. Toho vyradilo zranenie do konca sezóny.