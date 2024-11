Slovensko v rebríčku FIFA znovu na 41. mieste, poradiu kraľuje Argentína

ZÜRICH. Slovenskí futbaloví reprezentanti zostali v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 41. mieste.

Po novembrových zápasoch C-divízie Ligy národov majú na konte 1486,19 bodu. Lídrom je naďalej Argentína pred Francúzskom a Španielskom.

Slováci vybojovali v 1. skupine tri body po prehre vo Švédsku (1:2) a domácom triumfe nad Estónskom (1:0), pohoršili si tak o 3,69 bodu.

V marcovom play off o postup do B-divízie si zmerajú sily so Slovinskom, ktoré kleslo o tri pozície na 55. priečku.