Calzona očakáva v generálke s Walesom zlepšený výkon. Bude to ťažký test, hovorí

Bude to pre nás ťažký test. Mňa teší, že všetci moji hráči dokazujú, že chcú byť v reprezentácii a sú na to hrdí," dodal Calzona.

Wales podľa talianskeho kormidelníka disponuje veľkou kvalitou. "Walesania majú silné mužstvo. Sú 29. v rebríčku FIFA a tesne im ušla účasť na ME. Je to technické, ale hlavne fyzicky dobre vybavené mužstvo.

Ostrovný tím bojoval o účasť na ME do poslednej chvíle v play off, v ktorej mu vystavilo stopku Poľsko. Po zápase so Slovenskom sa tak pre Walesanov sezóna skončí a rozídu sa na dovolenky. Naopak, Slovákov čaká tretia účasť na ME za sebou.

V júnovom asociačnom termíne už oba tímy odohrali jeden duel. Slováci zdolali San Maríno 4:0 a Wales mal tiež do činenia s futbalovým "trpaslíkom", no s Gibraltárom si nedokázal poradiť a iba remizoval 0:0.

Bero je vďačný za dôveru

Stredopoliar Matúš Bero sa však predstaví na vrcholnom turnaji prvýkrát.

Dvadsaťosemročný hráč nemeckého VfL Bochum, s ktorým udržal až v baráži bundesligovú príslušnosť, sa dostal do finálnej 26-člennej nominácie. Predtým sa mu to dvakrát nepodarilo, keď mu účasť na ME 2016 i ME 2020 unikla tesne medzi prstami.

"Žiadny kameň zo srdca mi nespadol. Ja som vždy veril, že sa mi to jedného dňa podarí. Dal som do toho v príprave všetko a som vďačný trénerovi za dôveru. Vážim si to a verím, že budem prospešný pre mužstvo," povedal Bero, ktorý má na konte 29 medzištátnych zápasov a jeden presný zásah.

VIDEO: Autogramiáda slovenskej futbalovej reprezentácie