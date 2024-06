Hráči oživení talianskym slnkom i neobrúsený diamant. Ktorí Slováci idú na EURO?

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona oznámil konečnú nomináciu na EURO 2024. Koho berie 55-ročný Talian do Nemecka? Akú mali Calzonovi muži aktuálnu sezónu?

Posledná sezóna: Do decembra bol iba dvojkou v klube, po zranení Nicka Popea sa však dostal do bránky. V niektorých zápasoch doslova čaroval.

Ladislav Borbély: „Aj vďaka vyťaženosti v Premier League dozrel do brankárskej komplexnosti. Je evidentným pilierom defenzívy, aj aktívnym článkom pri otváraní hry vďaka výbornej hre nohami a veľmi dobrej súčinnosti s obrannou formáciou.“

Henrich Ravas

Dátum narodenia: 16. august 1997

Klub: New England Revolution

Posledná sezóna: Na jeseň bol stabilnou jednotkou poľského prvoligistu Widzew Lodž. V januári prestúpil do amerického klubu New England Revolution, kde až do záveru sezóny pravidelne chytal.

Ladislav Borbély: „Poznám ho po mene, ale chytať som ho nevidel, tak ho nebudem hodnotiť.“