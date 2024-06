Skvelá generálka na EURO. Slovenskí futbalisti nedali Walesu žiadnu šancu

/zdroj: Sport 1/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Áno, odohrali sme dobrý zápas s výborným výsledkom, ale to nebude na Eure stačiť. Musíme sa zlepšovať, musíme tam ísť ešte viac pripravení, lebo vieme, akí súperi nás tam čakajú. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, ktoré sme si pred ME vytýčili, musíme pokračovať v práci. Budeme stáť proti veľmi silným súperom. Aj dnes sme hrali proti veľmi dobrému súperovi, ktorému ušla kvalifikácia naozaj o kúsok."

László Bénes, strelec gólu na 4:0: "Keď som nastúpil, tak mi tréner povedal, aby som hral ofenzívne, moju hru. Som rád, že som gólom pomohol mužstvu. Myslím si, že sme odohrali výborný zápas. Pred zápasom sme si povedali, že je to posledný prípravný, ale chceme ho hrať ako na ME. Myslím, že sme podali výborný tímový výkon a presne tak musíme hrať aj na Eure. Jasné, že nás čaká hneď v prvom zápase ťažký súper, ale myslím, že keď podáme takýto tímový výkon, tak určite máme šancu."

Róbert Boženík, strelec gólu na 2:0: "Som šťastný, že mi tréner prejavuje dôveru a myslím, že máme výborný vzťah. Jeho dôveru sa mu snažím splácať na ihrisku, snažím sa robiť to, čo odo mňa chce. Chcem pomáhať mužstvu najviac ako sa len dá. Samozrejme, že by som chcel dávať tých gólov oveľa viac, ale na prvom mieste je u mňa tím. Dnes som robil to, čo tréner chcel. Keď ja pomôžem mužstvu, ono pomôže mne tým, že ma nájde v šestnástke a potom je to už len na mne, či to tam uložím alebo nie."

Milan Škriniar, kapitán Slovenska: "Snažili sme sa hrať našu hru celý zápas, držať loptu. Samozrejme, boli tam nejaké ľahké straty a chyby, ale vidno na nás, že sa zlepšujeme. Krásny výsledok 4:0 v poslednom zápase pred začiatkom Eura, pred našimi fanúšikmi. Takže myslím, že skvelá správa pre nás všetkých. Našich súperov na ME sme doteraz nerozoberali, sústreďovali sme sa na zápas s Walesom. Od zajtra sa už začneme pripravovať na Belgicko."