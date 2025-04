Slovenská dvadsiatka sa v máji stretne so Škótskom, tím povedie Kentoš

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov uzavrú sezónu prípravným zápasom proti Škótsku. Duel sa odohrá v piatok 23. mája na štadióne Národného tréningového centra v Senci.

Pre novotvoriaci sa tím reprezentačnej dvadsaťjednotky pôjde o poslednú zápasovú previerku pred septembrovým začiatkom kvalifikácie ME do 21 rokov 2027. Družstvo povedie jadro realizačného tímu z národného tímu do 21 rokov na čele s hlavným trénerom Jaroslavom Kentošom a asistentom Tiborom Goljanom.

„Vzhľadom na to, že v júni nás čakajú majstrovstvá Európy do 21 rokov, času na prípravu pred novým cyklom dvadsaťjednotky, ktorý sa začne už v septembri, veľa nie je. Som preto rád, že ešte pred samotnými majstrovstvami Európy budeme mať možnosť vidieť adeptov pre nasledujúcu dvadsaťjednotku aj v medzištátnom zápase.