Škriniar viac sedí ako hrá. Mentálne to zvládam fajn, na zraz som sa tešil, povedal

SENEC. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar verí, že si počas októbrového asociačného termínu zlepší náladu vyššou hernou záťažou. Dvadsaťdeväťročný obranca prežíva v Paríži Saint-Germain náročné obdobie, keďže hlavný tréner Parížanov Luis Enrique preferuje na poste stopéra iné alternatívy. Slovákov čaká najskôr v piatok dôležitý súboj na Tehelnom poli v Bratislave proti Švédsku (20.45 h), o tri dni neskôr vyzvú v Baku domáci Azerbajdžan (18.00 h). Od júnových ME v Nemecku dostal Škriniar priestor v súťažnom stretnutí v základnej zostave iba raz.

Bolo to v septembri po návrate z reprezentačnej prestávky, keď odohral plnú minutáž proti Brestu a jeho tím zvíťazil 3:1. Neľahká pozícia Vo zvyšných piatich dueloch sa dostal na ihrisko iba raz 27. septembra proti Stade Rennes, keď mu dal Enrique šancu od 69. minúty. Na pozícii stopéra sa v Parku princov etablovala popri kapitánovi Marquinhosovi aj letná akvizícia 22-ročný Ekvádorčan Willian Pacho. Viac priestoru ako Škriniar dostáva aj o dva roky mladší Lucas Beraldo z Brazílie a to francúzskemu úradujúcemu šampiónovi naďalej chýba dlhodobo zranený Francúz Presnel Kimpembe. Škriniar sa tak musí vysporiadať s neľahkou pozíciou. "Mentálne to zvládam fajn. Tešil som sa na zraz, že som prišiel medzi chlapcov. Situácia je taká, aká je a určite ma to neteší. Jediná vec, ktorú viem ovplyvniť je, že budem dobre trénovať. Samozrejme, zápasové minúty chýbajú, ale musím si to vynahradzovať v tréningoch, aby som bol pripravený, keď to bude potrebné. Vidím na tréningoch, že kvalitou sa viem vyrovnať ostatným hráčom," uviedol pilier slovenskej defenzívy.

Jeho meno sa pred začiatkom sezóny skloňovalo aj s odchodom, pričom najhlasnejšie sa spomínala lukratívna ponuka zo Saudskej Arábie. Záujem od Al-Nassr O Škriniara sa zaujímal Al-Nassr, v ktorom pôsobí hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo, no všetky prestupové špekulácie napokon stroskotali. "Možností bolo veľa, keď mi oznámili, že nebudem vyťažený ako v minulej sezóne. Viacero z nich bolo na hosťovanie, keďže to bolo v závere prestupového obdobia. Žiadne rokovania neboli dotiahnuté úplne do konca. Následne sme urobili s klubom rozhodnutie, že bude pre mňa najlepšie zostať a pobiť sa o šancu, o čo sa momentálne snažím," povedal Škriniar, ktorý v Paríži pôsobí druhú sezónu. Na plnú minutáž sa mohol v národnom tíme spoľahnúť od septembra 2022 vždy, keď bol k dispozícii realizačnému tímu. Žiadnu minútu nevynechal v uplynulých 20 reprezentačných súbojoch.

"Je to väčšia radosť, že tie zápasy a minúty sú a verím, že budú. Ja mám rád, keď zápas cítim a nejdem do neho s tým, že mi je jedno, ako to dopadne. Práve naopak, rád si na seba vytvorím aj nejakú nervozitu a potom som v stretnutí ostražitejší. Som rád, že som tu a teším sa na zápasy, ktoré nás čakajú. Myslím si, že hlavu mám nastavenú dobre aj v tomto ťažšom období," skonštatoval obranca so 74 štartmi v A-tíme. Spokojnosť Slováci v úvode Ligy národov splnili dva čiastočné ciele pre postup z C-divízie do "béčka". Najskôr zdolali v Tallinne domácich Estóncov 1:0 po góle Tomáša Suslova a pred vypredanými tribúnami v Košiciach si poradili s Azerbajdžanom 2:0. Hlavný tréner Francesco Calzona bol s vydareným vstupom spokojný, no v hre svojho mužstva videl rezervy.

"Už pred začiatkom Ligy národov sme si tak hovorili, že pravdepodobne so Švédmi sa budeme biť o postup. Určite ani prvým dvom zápasom netreba dávať ľahkú váhu, pretože to nebolo optimálne, čo nám aj tréner hneď v prvom dni na zraze povedal. Aj po zápase uviedol, že nebol príliš spokojný, ako sme sa prezentovali vo vrchnom pressingu. Práve na tom pracujeme v tréningoch. Kvalitatívne si však myslím, že na súpera máme, ale musíme zlepšiť niektoré veci," poznamenal bývalý obranca Interu Miláno. Švédov nikdy nezdolali Slovákov čaká v piatok na Tehelnom poli v Bratislave konfrontácia so súperom, ktorého nikdy nezdolali. Naposledy sa oba tímy stretli na európskom šampionáte pred tromi rokmi, keď víťazstvo Švédov v E-skupine zariadil z pokutového kopu Emil Forsberg. Oba tímy majú pred kľúčových duelom skupiny zhodne po šesť bodov. "Vieme, že to bude ťažký zápas, tréneri nám budú postupne ukazovať videá. Naposledy sme prehrali na ME po penalte, čiže máme im čo vracať. Bolo by super, keby prišla výhra pred našimi fanúšikmi. Bude to náročná prekážka, ale ak chceme postúpiť do 'béčka' a mať aj lepšiu východiskovú pozíciu v kvalifikácii, tak ich musíme zdolať," vyhlásil Škriniar.

Severania sa budú musieť zaobísť bez útočníka Alexandra Isaka z Newcastlu United. Naopak, veľkou ofenzívnou zbraňou je 26-ročný zakončovateľ Viktor Gyökeres, ktorý výbornými výkonmi nadväzuje na úspešnú minulú sezónu, keď sa zaskvel 29 gólmi v drese Sportingu Lisabon a pomohol tímu k zisku titulu. Isak je strata V úvode nového ročníka portugalskej ligy nastrieľal v ôsmich dueloch dovedna 11 gólov a púta pozornosť svetových veľkoklubov. Gyökeres sa strelecky presadil aj v septembrovom asociačnom termíne, najskôr raz do siete Azerbajdžanu (3:1) a dvakrát skóroval proti Estónsku (3:0). "Včera som sa dozvedel, že Isak im bude chýbať. To je určite pre nich obrovská strata. Majú tam však ďalšieho bombardéra Gyökeresa," načrtol Škriniar k ofenzívnemu esu Švédov a dodal: